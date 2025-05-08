российский дрон, повредивший саркофаг ЧАЭС в феврале, нанес ущерб на десятки миллионов евро — Finance.ua
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российский дрон, повредивший саркофаг ЧАЭС в феврале, нанес ущерб на десятки миллионов евро

Казна и Политика
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российский дрон, повредивший саркофаг ЧАЭС в феврале, нанес ущерб на десятки миллионов евро
российский дрон, повредивший саркофаг ЧАЭС в феврале, нанес ущерб на десятки миллионов евро
российский БПЛА, который в феврале ударил по саркофагу Чернобыльской АЭС, нарушил его целостность и нанес долгосрочный ущерб на десятки миллионов евро.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом пишет the Guardian.
«По предварительным оценкам экспертов и инженеров, российский дрон „Шахед“, ценой около 75 тысяч фунтов, нанес Чернобыльской АЭС ущерб на десятки миллионов», — говорится в материале.
Отмечается, что удар дроном произошел ранним утром 14 февраля этого года. «Удар, причиной которого быстро определили низко летевший дрон, чтобы избежать обнаружения радарами, пробил отверстие площадью 15 м кв в наружной стенке саркофага. Он также вызвал особо разрушительный и сложный пожар во внутренней обшивке структуры, на тушение которого понадобилось две недели», — утверждает the Guardian.
Издание добавляет, что этот инцидент не повлек за собой немедленной радиационной угрозы, но «нанес существенные повреждения построенному в 2017 году саркофагу ценой 1,5 млрд евро».
Хотя детальный проект еще не разработан, на полное восстановление целостности саркофага понадобятся месяцы, если не годы.
Эксперты предупреждают, что поврежденный саркофаг, который должен был простоять 100 лет, теперь гораздо более уязвим к ржавчине, поскольку потерял герметичность. Кроме этого, в процессе тушения в нем было просверлено около 200 отверстий.
Расходы на неотложный ремонт саркофага будут покрываться Европейским банком реконструкции и развития, у которого на эти цели предусмотрено 25 млн евро. Однако, по словам представителей банка, «намного больше финансирования» понадобится для решения долгосрочных проблем, созданных российским ударом.
По материалам:
Укрінформ
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