Украина получит 42,5 млн евро на восстановление арки ЧАЭС — Finance.ua

Украина получит 42,5 млн евро на восстановление арки ЧАЭС
Франция, Великобритания и Европейская комиссия объявили о направлении 42,5 млн евро на восстановление Нового безопасного конфаймента (Арки НБК) на Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.
По ее словам, о дополнительных донорских взносах было объявлено 25 июня во время заседания Ассамблеи вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля, состоявшегося в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне.
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О своих взносах объявили:
- Франция — €10,6 млн;
- Великобритания — €6,9 млн;
- Европейская комиссия — €25 млн.
Кроме того, в рамках Грантового соглашения № 5 будет выделено еще 5 млн евро на анализ повреждений Арки, а также разработку и реализацию мер по временному ремонту конструкции.
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На встрече обсуждались планы по ремонту и полному восстановлению функциональности объекта. По словам Гринчук, международные партнеры признают прогресс Украины в проведении обследований и подготовительных работ, однако отмечают, что объем ресурсов, необходимых для полноценного восстановления, может превысить текущие возможности Счета.
Министр напомнила, что в марте 2024 года уже было направлено 400 000 евро из административного бюджета Счета на исследование повреждений НБК.
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