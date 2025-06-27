Украина получит 42,5 млн евро на восстановление арки ЧАЭС — Finance.ua

Украина получит 42,5 млн евро на восстановление арки ЧАЭС Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Украина получит 42,5 млн евро на восстановление арки ЧАЭС

Франция, Великобритания и Европейская комиссия объявили о направлении 42,5 млн евро на восстановление Нового безопасного конфаймента (Арки НБК) на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

По ее словам, о дополнительных донорских взносах было объявлено 25 июня во время заседания Ассамблеи вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля, состоявшегося в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне.

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О своих взносах объявили:

Франция — €10,6 млн;

Великобритания — €6,9 млн;

Европейская комиссия — €25 млн.

Кроме того, в рамках Грантового соглашения № 5 будет выделено еще 5 млн евро на анализ повреждений Арки, а также разработку и реализацию мер по временному ремонту конструкции.

На встрече обсуждались планы по ремонту и полному восстановлению функциональности объекта. По словам Гринчук, международные партнеры признают прогресс Украины в проведении обследований и подготовительных работ, однако отмечают, что объем ресурсов, необходимых для полноценного восстановления, может превысить текущие возможности Счета.

Министр напомнила, что в марте 2024 года уже было направлено 400 000 евро из административного бюджета Счета на исследование повреждений НБК.

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