Зеленский анонсировал экспорт украинских дронов в 11 стран Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Баражирующий дрон «Булава». Фото: UAC

Украина получила запросы от 11 стран на поставки беспилотников.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью телемарафону «Единые новости».

Экспорт и сопроизводство

По словам президента, интерес к украинским дронам проявляют страны Ближнего Востока, региона Персидского залива, а также Кавказа.

Речь идет о реализации инициативы Drone Deal, в рамках которой планируется заключение не менее 10 соглашений по экспорту украинского вооружения. Также предусмотрено сопроизводство — создание производственных линий как в Украине, так и за рубежом.

Инвестиции

Зеленский отметил, что речь идет о новейших технологиях, которые Украина разрабатывает совместно с другими государствами. Партнеры со своей стороны обеспечивают финансирование.

По его словам, уже достигнуты договоренности относительно объемов финансирования на год и определены сроки такого сотрудничества.

Отдельно Зеленский сообщил о начале активного сотрудничества с европейскими странами, включая Германию, Италию, Норвегию, Швецию и Нидерланды. Кроме того, Украина рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с традиционными партнерами — Великобританией и Францией.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Киева Давид Алоян заявлял , что Украина возобновляет экспорт вооружений после вторжения россии и может уже в этом году экспортировать военную продукцию и услуги на несколько миллиардов долларов. В то же время, он не прогнозирует немедленного экспортного бума для производителей и разработчиков оружия. По его словам, в первую очередь должны быть удовлетворены собственные военные потребности Украины.

