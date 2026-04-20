Зеленский анонсировал экспорт украинских дронов в 11 стран

Украина получила запросы от 11 стран на поставки беспилотников.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью телемарафону «Единые новости».
Экспорт и сопроизводство
По словам президента, интерес к украинским дронам проявляют страны Ближнего Востока, региона Персидского залива, а также Кавказа.
Речь идет о реализации инициативы Drone Deal, в рамках которой планируется заключение не менее 10 соглашений по экспорту украинского вооружения. Также предусмотрено сопроизводство — создание производственных линий как в Украине, так и за рубежом.
Инвестиции
Зеленский отметил, что речь идет о новейших технологиях, которые Украина разрабатывает совместно с другими государствами. Партнеры со своей стороны обеспечивают финансирование.
По его словам, уже достигнуты договоренности относительно объемов финансирования на год и определены сроки такого сотрудничества.
Отдельно Зеленский сообщил о начале активного сотрудничества с европейскими странами, включая Германию, Италию, Норвегию, Швецию и Нидерланды. Кроме того, Украина рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с традиционными партнерами — Великобританией и Францией.
Напомним, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Киева Давид Алоян заявлял, что Украина возобновляет экспорт вооружений после вторжения россии и может уже в этом году экспортировать военную продукцию и услуги на несколько миллиардов долларов. В то же время, он не прогнозирует немедленного экспортного бума для производителей и разработчиков оружия. По его словам, в первую очередь должны быть удовлетворены собственные военные потребности Украины.
Finance.ua проанализировал состояние военно-промышленного комплекса. Мы также оценили экономический эффект для бюджета, развития технологий и возможности экспорта.