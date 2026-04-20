0 800 307 555
ру
Зеленский анонсировал экспорт украинских дронов в 11 стран

Казна и Политика
31
Баражирующий дрон «Булава». Фото: UAC
Украина получила запросы от 11 стран на поставки беспилотников.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью телемарафону «Единые новости».

Экспорт и сопроизводство

По словам президента, интерес к украинским дронам проявляют страны Ближнего Востока, региона Персидского залива, а также Кавказа.
Речь идет о реализации инициативы Drone Deal, в рамках которой планируется заключение не менее 10 соглашений по экспорту украинского вооружения. Также предусмотрено сопроизводство — создание производственных линий как в Украине, так и за рубежом.

Инвестиции

Зеленский отметил, что речь идет о новейших технологиях, которые Украина разрабатывает совместно с другими государствами. Партнеры со своей стороны обеспечивают финансирование.
По его словам, уже достигнуты договоренности относительно объемов финансирования на год и определены сроки такого сотрудничества.
Отдельно Зеленский сообщил о начале активного сотрудничества с европейскими странами, включая Германию, Италию, Норвегию, Швецию и Нидерланды. Кроме того, Украина рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с традиционными партнерами — Великобританией и Францией.
Напомним, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Киева Давид Алоян заявлял, что Украина возобновляет экспорт вооружений после вторжения россии и может уже в этом году экспортировать военную продукцию и услуги на несколько миллиардов долларов. В то же время, он не прогнозирует немедленного экспортного бума для производителей и разработчиков оружия. По его словам, в первую очередь должны быть удовлетворены собственные военные потребности Украины.
Finance.ua проанализировал состояние военно-промышленного комплекса. Мы также оценили экономический эффект для бюджета, развития технологий и возможности экспорта.
По материалам:
ЗеленскийЭкспорт
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems