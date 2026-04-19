В марте выручка через кассовые аппараты выросла почти на четверть Сегодня 21:17 — Казна и Политика

В марте 2026 года через зарегистрированные РРО/ПРРО прошло 555 млрд грн выручки. Это на 22,9% больше, чем в марте прошлого года (451,7 млрд грн). В денежном эквиваленте прирост составил 103,3 млрд грн, что свидетельствует об ощутимом прогрессе в направлении детенизации.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Среднесуточная выручка выросла до 17,9 млрд грн против 14,6 млрд грн в прошлом году. Таким образом, ежедневный прирост составил 3,3 млрд грн.

Положительная динамика наблюдается и в количестве расчетных документов:

за месяц сформировано 932,9 млн. чеков — это на 9% больше, чем в марте 2025 года (+77,3 млн.);

среднесуточное количество — 30,1 млн чеков, что на 2,5 млн больше, чем год назад.

В ведомстве объясняют, что рост показателей связан как с постепенным переходом плательщиков на прозрачные модели ведения бизнеса, так и с последовательной работой налоговой службы — от контроля за проведением расчетов до разъяснений и консультаций для предпринимателей.

В итоге это способствует увеличению доли сделок, которые проходят фискализацию.

