0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Регионы обязаны до 1 сентября подготовиться к зиме: утверждены планы устойчивости

Казна и Политика
35
Есть жесткий график, который должен быть реализован всеми областными и местными властями
Есть жесткий график, который должен быть реализован всеми областными и местными властями
Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с регионами при участии премьер-министра и чиновников по подготовке к следующему отопительному сезону, в частности, в сфере безопасности.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Планы устойчивости

Для всех областей, городов и общин утверждены планы устойчивости. В документах определены объекты, требующие первоочередного восстановления, меры по дополнительной защите и задачи для местных властей с целью обеспечения бесперебойной поставки тепла и электроэнергии зимой.
Предельный срок реализации этих планов — 1 сентября. Для этого установлен четкий график заключения договоров и выполнения работ.
Читайте также
«Соответственно, есть жесткий график заключения договоров и выполнения работ, который должен быть реализован всеми областными и местными властями. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день не все регионы работают именно так, как нужно для защиты людей», — отметил Зеленский.

Регионы, отстающие от графика

Речь идет о Донецкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях, а также о городе Киеве.
«В столице очевидно не хватает понимания, что следующей зимой достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения должны быть обеспечены для всех районов города», — подчеркнул президент.
Читайте также
На Львовщине есть вопросы по нескольким энергообъектам, и нужно, чтобы областные власти и правительственные структуры четко определили, кто именно должен отвечать за своевременное выполнение государственной задачи.

Дополнительные меры безопасности

Зеленский поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с министром обороны Украины проработать с руководителями Херсона, Запорожья, Черниговщины и Харьковщины дополнительное обеспечение перехватчиками и тренировки экипажей. «У наших воинов должно быть достаточное количество и качество средств реагирования на все типы „шахедов“», — уточнил глава государства, добавив, что правительство готово помогать регионам, которым это требуется и чьи запросы обоснованы.
По материалам:
Finance.ua
ЗеленскийКабмин
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems