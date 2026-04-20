Регионы обязаны до 1 сентября подготовиться к зиме: утверждены планы устойчивости

Есть жесткий график, который должен быть реализован всеми областными и местными властями

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с регионами при участии премьер-министра и чиновников по подготовке к следующему отопительному сезону, в частности, в сфере безопасности.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Планы устойчивости

Для всех областей, городов и общин утверждены планы устойчивости. В документах определены объекты, требующие первоочередного восстановления, меры по дополнительной защите и задачи для местных властей с целью обеспечения бесперебойной поставки тепла и электроэнергии зимой.

Предельный срок реализации этих планов — 1 сентября. Для этого установлен четкий график заключения договоров и выполнения работ.

«Соответственно, есть жесткий график заключения договоров и выполнения работ, который должен быть реализован всеми областными и местными властями. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день не все регионы работают именно так, как нужно для защиты людей», — отметил Зеленский.

Регионы, отстающие от графика

Речь идет о Донецкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Львовской областях, а также о городе Киеве.

«В столице очевидно не хватает понимания, что следующей зимой достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения должны быть обеспечены для всех районов города», — подчеркнул президент.

На Львовщине есть вопросы по нескольким энергообъектам, и нужно, чтобы областные власти и правительственные структуры четко определили, кто именно должен отвечать за своевременное выполнение государственной задачи.

Дополнительные меры безопасности

Зеленский поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с министром обороны Украины проработать с руководителями Херсона, Запорожья, Черниговщины и Харьковщины дополнительное обеспечение перехватчиками и тренировки экипажей. «У наших воинов должно быть достаточное количество и качество средств реагирования на все типы „шахедов“», — уточнил глава государства, добавив, что правительство готово помогать регионам, которым это требуется и чьи запросы обоснованы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.