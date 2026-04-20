В Украине 38% мостов в критическом состоянии — аудит Сегодня 06:09 — Казна и Политика

По состоянию на конец июня 2025 года повреждено или разрушено 198 мостов

Мосты являются ключевой составляющей дорожной инфраструктуры Украины, состояние которой в условиях войны напрямую влияет на безопасность, экономическую активность и жизнедеятельность граждан. 38% мостов в Украине находятся в ограниченно трудоспособном или нетрудоспособном состоянии, значительная часть эксплуатируется сверх нормативного срока.

Счетная палата утвердила отчет по результатам аудита «Объекты дорожной инфраструктуры: восстановление и развитие».

Аудит охватывал период 2022 — первого полугодия 2025 года и касался восстановления мостов на автомобильных дорогах государственного значения, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.

Масштабы разрушений

По состоянию на конец июня 2025 года было повреждено или разрушено 198 мостов. Из них 54 расположены на временно оккупированных территориях, еще пять — в районах активных боевых действий, что делает невозможным их восстановление.

Ориентировочная потребность в финансировании восстановления составляет около 74 млрд грн. Фактически направлено 16,8 млрд грн, что соответствует 23% потребности. На эти средства восстанавливали 60 мостов, преимущественно в Черниговской, Харьковской и Киевской областях.

За период аудита завершено восстановление 38 мостов, еще 19 объектов находятся на разных стадиях работ, по трем — разработана проектная документация.

Из 139 разрушенных мостов на подконтрольной территории за 3,5 года восстановлено около трети. Такой результат объясняется нехваткой финансирования, задержками в утверждении процедур, недостатками приоритетизации и контролем, а также неполнотой данных в цифровых системах.

После 2022 года структура финансирования изменилась: около 70% средств поступают от международных партнеров.

Проблемы управления

Аудит обнаружил, что процесс восстановления не был достаточно системным и согласованным.

Задержки с принятием порядков использования и частые изменения перечней объектов затрудняли выполнение работ. В частности, в 2023 году не было использовано почти 6 млрд грн из-за несвоевременного утверждения соответствующих процедур.

Также зафиксированы случаи, когда менее приоритетные объекты получали финансирование раньше более важных.

Аудиторы проверили 46 процедур закупок на 11 объектах в Киевской и Черниговской областях на сумму 10,8 млрд. грн. Выявлены систематические нарушения при обнародовании информации в системе Prozorro.

В частности, в Черниговской области одна закупка была отменена безосновательно, после чего заключен прямой договор по более высокой цене. Примерные потери составили 955,2 тыс. грн.

В Киевской области зафиксировано завышение стоимости работ и услуг более чем на 20 млн грн из-за включения непредвиденных расходов и нарушения смет.

Счетная палата дала ряд рекомендаций правительству, Агентству восстановления и другим органам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.