Сколько отремонтировали дорог с начала года
Текущие ремонты на дорогах государственного значения: с начала года ликвидировано 1,3 млн м² повреждений.
Об этом сообщает Агентство восстановления.
Сегодня, 23 марта, текущие ремонты продолжатся на основных дорогах государственного значения во всех областях. К работам планируется привлечь более 1300 специалистов.
Продолжаются текущие ремонты на дорогах государственного значения во всех областях Украины. С начала года ликвидировано 1,3 тыс. м² повреждений дорожного покрытия. Для быстрого устранения дефектов большинство работ выполняют методом укладки больших карт.
Только за минувшие сутки, 22 марта, дорожники ликвидировали 90 тыс. м² повреждений. Работы проводились на 15 автодорогах международного значения, а также на отдельных участках национальных трасс. Над восстановлением работали 127 бригад.
Наибольшие объемы работ на дорогах
- М-05 Киев — Одесса — 16,5 тыс. м²
- М-06 Киев — Чоп — 10,4 тыс. м²
- М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск — 6,6 тыс. м²
- М-03 Киев — Харьков — Довжанский — 5,4 тыс. м²
Темпы восстановления покрытия планируют существенно нарастить до конца марта.
Темпы восстановления покрытия планируют существенно нарастить до конца марта.
Минразвития вместе с Министерством обороны и Министерством здравоохранения определен перечень ключевых логистических маршрутов и эвакуационных коридоров, имеющих критическое значение для медицинской и оборонной системы. Речь идет примерно о 600 км дорог, требующих специальных мер антидроновой защиты.
