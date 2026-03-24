Сколько отремонтировали дорог с начала года Сегодня 09:35 — Казна и Политика

Сколько отремонтировали дорог с начала года

Текущие ремонты на дорогах государственного значения: с начала года ликвидировано 1,3 млн м² повреждений.

Об этом сообщает Агентство восстановления.

Сегодня, 23 марта, текущие ремонты продолжатся на основных дорогах государственного значения во всех областях. К работам планируется привлечь более 1300 специалистов.

Продолжаются текущие ремонты на дорогах государственного значения во всех областях Украины. С начала года ликвидировано 1,3 тыс. м² повреждений дорожного покрытия. Для быстрого устранения дефектов большинство работ выполняют методом укладки больших карт.

Только за минувшие сутки, 22 марта, дорожники ликвидировали 90 тыс. м² повреждений. Работы проводились на 15 автодорогах международного значения, а также на отдельных участках национальных трасс. Над восстановлением работали 127 бригад.

Наибольшие объемы работ на дорогах

М-05 Киев — Одесса — 16,5 тыс. м²

М-06 Киев — Чоп — 10,4 тыс. м²

М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск — 6,6 тыс. м²

М-03 Киев — Харьков — Довжанский — 5,4 тыс. м²

в Украине уже развернули дорожные ремонтные работы по всей стране. Раньше мы писали , чтов Украине уже развернули дорожные ремонтные работы по всей стране.

Темпы восстановления покрытия планируют существенно нарастить до конца марта.

Минразвития вместе с Министерством обороны и Министерством здравоохранения определен перечень ключевых логистических маршрутов и эвакуационных коридоров, имеющих критическое значение для медицинской и оборонной системы. Речь идет примерно о 600 км дорог, требующих специальных мер антидроновой защиты.

