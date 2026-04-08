В Украине протестируют пилот по переработке строительного мусора для дорог — детали
Пилотный проект японской корпорации IKEE Group Ltd, предусматривающий использование переработанных отходов разрушения и сноса для производства материалов в сфере дорожного строительства и ремонта, был представлен в ходе рабочей встречи в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
О чем идет речь
Речь идет о сборе отходов разрушения (бетона, кирпича, асфальта), их сортировке и переработке с последующим использованием в качестве вторичного сырья для ремонта и строительства дорог.
Пилотный проект был представлен в рамках встречи замминистра Александра Краснолуцкого с руководством IKEE Group Ltd и представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
«Использование отходов разрушения как вторичного сырья — это важный шаг к формированию циркулярной экономики в Украине. Такие проекты позволяют объединить экологическую ответственность с практическими решениями по восстановлению инфраструктуры», — отметил Александр Краснолуцкий.
Подробности
Компания IKEE будет способствовать передаче технологий производства всепогодных материалов для ремонта дорожного покрытия с использованием вторичных заполнителей из разрушительных отходов, а также коммерциализации соответствующих продуктов и технологий.
Это позволит улучшить состояние поврежденных дорог, усилить логистическую способность и ускорить восстановление критической инфраструктуры.
По схеме JICA компания проводит испытания материала на украинских дорогах, а также тестовое производство продукта. Материал может применяться в различных погодных условиях, не требует сложной подготовки или специальной техники, обеспечивает быстрый ввод участка в эксплуатацию и характеризуется высокой устойчивостью к нагрузкам.
