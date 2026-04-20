Присвоили более 15 млн грн: в Одесской области 19 «виртуальных» бойцов получали зарплаты три года

В Одесской области правоохранители ликвидировали масштабную коррупционную схему в одной из воинских частей. Организованная группа военнослужащих за три года получила более 15 млн грн бюджетных средств.
По данным следствия, в 2022—2025 годах они внесли в списки личного состава 19 человек, которые фактически службу не проходили. Несмотря на это, на них регулярно оформляли документы о якобы исполнении служебных обязанностей, что становилось основанием для начисления денежного довольствия и дополнительных выплат. Таким образом, по данным следствия, подозреваемые завладели более 15,2 млн грн бюджетных средств.
В состав организованной группы входили командир воинской части, два его заместителя, заместитель командира батальона — начальник штаба и командир роты.
По материалам производства, под контролем участников группы командиры, которые не были осведомлены о схеме, оформляли рапорты о якобы прохождении службы фиктивно зачисленными лицами. В дальнейшем эти документы согласовывались с подозреваемыми и использовались для незаконного начисления выплат.
Вырученные средства такие «военнослужащие» передавали организаторам наличными или переводили на банковские счета.
Во время обысков правоохранители изъяли документы, черновые записи, банковские карты, наличные деньги, оружие и боеприпасы, а также другие доказательства.
Наказание
Действия военных квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
злоупотребление властью или служебным положением, совершенное организованной группой (ч.ч. 3,5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 364 УК Украины);
организация составления и выдачи должностным лицом заведомо ложных документов, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины);
предложение или обещание должностному лицу предоставить ему неправомерную выгоду (ч. 1 ст. 369 УК Украины);
пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Всем пяти подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога.
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие причастные и дополнительные эпизоды незаконной деятельности.