Присвоили более 15 млн грн: в Одесской области 19 «виртуальных» бойцов получали зарплаты три года Сегодня 18:10 — Криминал

В Одесской области правоохранители ликвидировали масштабную коррупционную схему в одной из воинских частей. Организованная группа военнослужащих за три года получила более 15 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как работала схема

По данным следствия, в 2022—2025 годах они внесли в списки личного состава 19 человек, которые фактически службу не проходили. Несмотря на это, на них регулярно оформляли документы о якобы исполнении служебных обязанностей, что становилось основанием для начисления денежного довольствия и дополнительных выплат. Таким образом, по данным следствия, подозреваемые завладели более 15,2 млн грн бюджетных средств.

В состав организованной группы входили командир воинской части, два его заместителя, заместитель командира батальона — начальник штаба и командир роты.

Читайте также 100 млн грн убытков: Нацполиция провела 49 обысков по схемам на закупках дров для ВСУ

По материалам производства, под контролем участников группы командиры, которые не были осведомлены о схеме, оформляли рапорты о якобы прохождении службы фиктивно зачисленными лицами. В дальнейшем эти документы согласовывались с подозреваемыми и использовались для незаконного начисления выплат.

Вырученные средства такие «военнослужащие» передавали организаторам наличными или переводили на банковские счета.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, черновые записи, банковские карты, наличные деньги, оружие и боеприпасы, а также другие доказательства.

Наказание

Действия военных квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

злоупотребление властью или служебным положением, совершенное организованной группой (ч.ч. 3,5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 364 УК Украины); ⁠

организация составления и выдачи должностным лицом заведомо ложных документов, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины); ⁠

предложение или обещание должностному лицу предоставить ему неправомерную выгоду (ч. 1 ст. 369 УК Украины); ⁠

пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Всем пяти подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие причастные и дополнительные эпизоды незаконной деятельности.

