0 800 307 555
ру
Присвоили более 15 млн грн: в Одесской области 19 «виртуальных» бойцов получали зарплаты три года

Криминал
21
В Одесской области правоохранители ликвидировали масштабную коррупционную схему в одной из воинских частей. Организованная группа военнослужащих за три года получила более 15 млн грн бюджетных средств.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как работала схема

По данным следствия, в 2022—2025 годах они внесли в списки личного состава 19 человек, которые фактически службу не проходили. Несмотря на это, на них регулярно оформляли документы о якобы исполнении служебных обязанностей, что становилось основанием для начисления денежного довольствия и дополнительных выплат. Таким образом, по данным следствия, подозреваемые завладели более 15,2 млн грн бюджетных средств.
В состав организованной группы входили командир воинской части, два его заместителя, заместитель командира батальона — начальник штаба и командир роты.
По материалам производства, под контролем участников группы командиры, которые не были осведомлены о схеме, оформляли рапорты о якобы прохождении службы фиктивно зачисленными лицами. В дальнейшем эти документы согласовывались с подозреваемыми и использовались для незаконного начисления выплат.
Вырученные средства такие «военнослужащие» передавали организаторам наличными или переводили на банковские счета.
Во время обысков правоохранители изъяли документы, черновые записи, банковские карты, наличные деньги, оружие и боеприпасы, а также другие доказательства.

Наказание

Действия военных квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
  • злоупотребление властью или служебным положением, совершенное организованной группой (ч.ч. 3,5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 1,2 ст. 364 УК Украины); ⁠
  • организация составления и выдачи должностным лицом заведомо ложных документов, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины); ⁠
  • предложение или обещание должностному лицу предоставить ему неправомерную выгоду (ч. 1 ст. 369 УК Украины); ⁠
  • пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Всем пяти подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога.
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие причастные и дополнительные эпизоды незаконной деятельности.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоПрокуратураСлужебные полномочияДеньги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems