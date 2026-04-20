100 млн грн убытков: Нацполиция провела 49 обысков по схемам на закупках дров для ВСУ

Национальная полиция провела 49 обысков на территории 15 областей и Киеве

Департамент стратегических расследований Национальной полиции провел 49 обысков на территории 15 областей и в Киеве в рамках расследования коррупционных схем по обеспечению подразделений ВСУ топливной древесиной. В частности, следствие устанавливает факты заключения контрактов по завышенным ценам и поставке древесины не в полном объеме. Шестерым фигурантам объявили подозрения.

Об этом идет речь на сайте Нацполиции.

По данным правоохранителей, к схемам причастны должностные лица квартирно-эксплуатационных управлений и отделов, а также аффилированные ими предприниматели-подрядчики. Следствие установило, что в некоторых случаях цены на древесину в договорах были завышены на 30−40% по сравнению с рыночными или продукция поставлялась не в полном объеме.

Манипуляция с цифрами в официальных документах приводила к ущербу государству.

По предварительным подсчетам, в результате таких действий государству причинен ущерб на сумму более 100 миллионов гривен.

Обыски

«С целью прекращения преступной деятельности и недопущения дальнейших потерь бюджета 15 апреля правоохранители провели скоординированные мероприятия сразу в нескольких регионах страны. В рамках 20 уголовных производств сотрудники ДСР, его территориальных управлений, Главного следственного управления Нацполиции, следственных подразделений областных управлений, полиции, ГБР, БЭБ, СБУ, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, специализированных прокуратур в сфере обороны, а также окружных, областных прокуратур провели 49 обысков», — говорится в сообщении.

Следственные действия проводились в Киеве и следующих областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

Подозрения

В настоящее время шестерым фигурантам объявлены подозрения. В зависимости от роли их действия квалифицированы по статьям Уголовного кодекса: № 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), № 367 (служебная халатность) и № 425 (небрежное отношение к военной службе).

Ведутся следственные действия, правоохранители устанавливают всех причастных к организации схем.

