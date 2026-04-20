День финансов: НДС для ФЛП отменяется, инвестиции в недвижимость для молодежи Сегодня 17:45

Понедельник, 20 апреля. НДС для ФЛП не будет, МВФ и правительство будут искать альтернативу. «Укрзализныця» меняет подход к формированию цены на билеты в премиум-сегменте, а Meest Почта повышает тарифы на доставку из-за роста расходов на ключевые составляющие логистики, в первую очередь топливо.

НДС для ФЛП пока не будет

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила , что Международный валютный фонд пока не требует от Украины введения налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей. По словам Свириденко, МВФ с пониманием отнесся к чувствительности введения НДС для ФЛП как для общества, так и для парламента.

Отсрочка выплат по госдолгу

Украина и группа официальных кредиторов подписали Меморандум о взаимопонимании по отсрочке выплат по государственному и гарантированному государством долгу. В соответствии с подписанным Меморандумом, обслуживание и погашение долга отсрочено до конца февраля 2030 года.

Инвестиции в недвижимость для молодежи

Инвестиции в недвижимость считаются одним из самых надежных способов хранения и приумножения капитала. Однако для молодежи это направление часто выглядит недостижимым из-за высоких цен и необходимости значительного стартового взноса. На самом деле, современный рынок предлагает больше возможностей, чем кажется на первый взгляд.

Цены на посылки и билеты

Укрзализныця вводит динамичное ценообразование на билеты в премиум-сегменте. Продажа билетов по новым коэффициентам начнется с 25 апреля. Эти изменения будут касаться проезда в вагонах СВ (люкс) и 1 класса поездов «Интерсити» во внутреннем сообщении. Стоимость билетов в премиум-сегменте будет калиброваться в зависимости от четырех факторов.

Почтово-логистический оператор Meest Почта увеличивает стоимость услуг с 20 апреля 2026 года. В компании отмечают, что решение связано с ростом затрат на ключевые составляющие логистики, прежде всего топливо. Для большинства стандартных посылок изменения составят в среднем 10−20 грн.

Курс валют

По словам члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, официальный курс гривны к доллару США в течение 13−17 апреля демонстрировал умеренные колебания. В течение 20−24 апреля доллар будет оставаться относительно управляемым — НБУ продолжает сглаживать чрезмерные колебания, а международные резервы на начало апреля оставались значительными.

Со своей стороны финансовый эксперт Алексей Козырев отметил , что в течение этой недели курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 43,30 до 44,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 43,35 до 44,55 гривен. Курс наличного евро в банках будет в пределах коридора покупки и продажи от 51,20 до 52,55 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 51,20 до 52,60 гривен.

Выплаты 300 злотых в Польше

В Польше меняют правила предоставления выплат по программе «Добрый старт», которая предусматривает 300 злотых на подготовку ребенка в школу. С учебного года 2026/27 пособие смогут получить только те семьи иностранцев, где родители экономически активные. В то же время, предусмотрены исключения для отдельных категорий.

К слову, в Польше в начале 2026 года усилилась тенденция к сокращению персонала. Бизнес активнее заявляет о массовых увольнениях, а ключевые показатели рынка труда свидетельствуют о постепенном охлаждении экономической активности. Как отмечают аналитики, наибольший вклад в негативную динамику вносит промышленный сектор.

Субсидии на неотопительный период

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом рассчитывается на неотопительный сезон с 1 мая по 30 сентября. Чтобы получать субсидию с начала этого периода, отдельным категориям граждан необходимо подать заявление до конца июня. В противном случае выплаты будут назначаться с месяца обращения.

ТОП-5 проблем бизнеса

Самым острым вызовом остается дефицит кадров. В феврале 2026 года на него указали 64% предприятий и этот показатель держится стабильно высоким еще с начала 2025 года. Вторая по масштабу проблема — рост цен на сырье и материалы. Третье место, согласно опросу, занимает безопасность труда.

Наиболее востребованные вакансии среди украинцев

Как свидетельствуют данные OLX Работа, в марте 2026 года самый высокий уровень конкуренции среди соискателей был зафиксирован на должностях, связанных с коммуникациями, онлайн-обслуживанием и текстами:

копирайтер, 79 откликов на 1 объявление, медианная зарплата — 24 500 грн;

оператор чата, 55 откликов на 1 объявление, медианная зарплата — 26 000 грн;

менеджер интернет-магазина, 42 отклика на 1 объявление, медианная зарплата 22 500 грн.

