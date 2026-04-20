Підприємці назвали головні бар’єри для розвитку бізнесу в Україні

Дефіцит кадрів, дорогі матеріали та нестабільна інфраструктура — усі ці фактори хоч і впливають, але не зупиняють роботу українського бізнесу, який продовжує працювати в умовах системного тиску. Детально про проблеми українських підприємців розповіли в Інституті економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

ТОП-5 проблем бізнесу

Найгострішим викликом залишається дефіцит кадрів. У лютому 2026 року на нього вказали 64% підприємств, і цей показник тримається стабільно високим ще з початку 2025 року (57−65%). Причини — мобілізація та виїзд працівників, що суттєво звужує доступний ринок праці.
Другою за масштабом проблемою є зростання цін на сировину та матеріали — 43%. Хоча це нижче пікового рівня 56% у 2025 році, проте навантаження на бізнес залишається значним.
Третє місце, згідно з опитуванням, посідає безпека праці: 42% компаній вказують на ризики, пов’язані з воєнними умовами. Попри незначне зниження порівняно з 2025 роком, ця проблема залишається системною.
Четвертий фактор — перебої з електро-, водо- та теплопостачанням. У лютому 2026 року їх відчули 41% підприємств, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного періоду 2025 року (19%).
Замикає п’ятірку проблема зниження попиту: 29% бізнесів повідомили про падіння інтересу до своїх товарів і послуг. Протягом 2025 року цей показник коливався в межах 25−33%.

Інші бар’єри для бізнесу

Серед менш поширених, але все ще відчутних проблем:
  • складнощі з перевезенням сировини та товарів — 23%;
  • розриви ланцюгів постачання — 14%;
  • брак обігових коштів — 9%;
  • блокування податкових накладних — 4%;
  • корупція — 3%;
  • тиск з боку контролюючих органів — 3%;
  • пошкодження майна через бойові дії — 3%;
  • валютне регулювання — 1%;
  • брак палива — 1%.

Відмінності за розміром і галузями

Рівень проблем суттєво залежить від масштабу бізнесу. Серед малих і середніх підприємств дефіцит кадрів відчувається значно гостріше (до 73%), тоді як серед великих компаній цей показник становить лише 6%. Натомість великі підприємства частіше стикаються з питаннями безпеки праці (54%).
У галузевому розрізі найбільші ризики безпеки фіксують у металургії (67%), хімічній (50%) та харчовій промисловості (47%). Перебої з інфраструктурою найчастіше турбують легку промисловість (59%) та металургію (50%).
Зростання цін на сировину найбільше б’є по хімічній галузі (53%), металургії та металообробці (46%), а також харчовій промисловості (45%). Водночас падіння попиту найчастіше відчувають підприємства машинобудування (35%) і виробники будматеріалів та хімічної продукції (по 32%).

Податкові борги компаній

Дослідження також охопило Індекс змін податкової заборгованості, який у лютому дещо знизився — з -0,19 до -0,21. Експерти ІЕД кажуть, що це свідчить про відносну стабільність. Частка компаній, які повідомили про зменшення боргів, становить 25,3%, тоді як про їх зростання — лише 3,7%.
Загалом 71% бізнесів не зафіксували змін у податковому навантаженні. Найвищі значення заборгованості спостерігаються у деревообробній галузі, тоді як найнижчі — у виробництві будматеріалів та харчовій промисловості.
Раніше ми повідомляли, що податкова автоматично стягнула боргів на 876,5 млн грн. При цьому варто нагадати, що система охоплює лише юридичних осіб.
Світлана Вишковська
