МВФ назвав три великі проблеми в Україні Сьогодні 08:27

Проблеми з енергетикою, відсутність робочої сили та побудова інституцій — ці три великі проблеми, окрім війни, бачить перед Україною Міжнародний валютний фонд.

«Демографія плюс інвестиції в людський капітал — поряд з енергетикою це є нашими найбільшими проблемами, але також і з інституціями», — заявив заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован, передає Інтерфакс-Україна.

Енергетика

За словами Рашкована, у України недостатньо енергетичних потужностей: навіть якщо війна завершується, для зростання їх треба більше.

Він вважає, що у разі повернення під контроль України Запорізької АЕС є можливість побудувати навколо неї AI Factory та зробити країну з її потенціалом у сфері штучного інтелекту як мінімум великим регіональним гравцем.

Дефіцит працівників

Щодо робочої сили, то Рашкован згадав про як мінімум 5−6 млн людей, які виїхали або знаходяться на окупованих територіях, тож їх повернення — велика частина теми економічної політики країни.

За його словами, народжуваність в Україні і до війни була проблемою, а зараз вона менше однієї дитини на жінку у фертильному віці, тоді як поряд існує велика кількість країн, що розвиваються, де значно вища народжуваність, що створює дисбаланси, які також у майбутньому призведуть до проблем.

«Клімат разом із цими демографічними перекосами точно призведуть до міграції. А ми знаємо, як міграція впливає на політику», — пояснив представник Україні у МВФ.

Він зауважив, що саме тому в новій програмі розширеного фінансування EFF багато йдеться про трудові ресурси та демографію, яка є великою проблемою.

Інвестиції та інституції

«Третя проблема — це побудова інституцій. Тому що будь-яка післявоєнна реконструкція … вимагатиме інвестицій. А інвестиції будуть йти туди, де будуть інституції», — зазначив Рашкован.

Раніше ми повідомляли , що МВФ занепокоєний здатністю України виконувати взяті на себе зобов’язання, щоб ставить під загрозу отримання допомоги з пакета $8,1 млрд, ухваленого у лютому 2026 року.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.