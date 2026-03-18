МВФ назвав три великі проблеми в Україні

Проблеми з енергетикою, відсутність робочої сили та побудова інституцій — ці три великі проблеми, окрім війни, бачить перед Україною Міжнародний валютний фонд.
«Демографія плюс інвестиції в людський капітал — поряд з енергетикою це є нашими найбільшими проблемами, але також і з інституціями», — заявив заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован, передає Інтерфакс-Україна.

Енергетика

За словами Рашкована, у України недостатньо енергетичних потужностей: навіть якщо війна завершується, для зростання їх треба більше.
Він вважає, що у разі повернення під контроль України Запорізької АЕС є можливість побудувати навколо неї AI Factory та зробити країну з її потенціалом у сфері штучного інтелекту як мінімум великим регіональним гравцем.

Дефіцит працівників

Щодо робочої сили, то Рашкован згадав про як мінімум 5−6 млн людей, які виїхали або знаходяться на окупованих територіях, тож їх повернення — велика частина теми економічної політики країни.
За його словами, народжуваність в Україні і до війни була проблемою, а зараз вона менше однієї дитини на жінку у фертильному віці, тоді як поряд існує велика кількість країн, що розвиваються, де значно вища народжуваність, що створює дисбаланси, які також у майбутньому призведуть до проблем.
«Клімат разом із цими демографічними перекосами точно призведуть до міграції. А ми знаємо, як міграція впливає на політику», — пояснив представник Україні у МВФ.
Він зауважив, що саме тому в новій програмі розширеного фінансування EFF багато йдеться про трудові ресурси та демографію, яка є великою проблемою.

Інвестиції та інституції

«Третя проблема — це побудова інституцій. Тому що будь-яка післявоєнна реконструкція … вимагатиме інвестицій. А інвестиції будуть йти туди, де будуть інституції», — зазначив Рашкован.
Раніше ми повідомляли, що МВФ занепокоєний здатністю України виконувати взяті на себе зобов’язання, щоб ставить під загрозу отримання допомоги з пакета $8,1 млрд, ухваленого у лютому 2026 року.
За матеріалами: НВ
НВ
МВФ
