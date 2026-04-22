MasterCard остановила обслуживание двух белорусских банков в странах Европы

Обслуживание карт MasterCard двух белорусских банков в европейских странах приостановили.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Список стран

Транзакции с картами MasterCard белорусского Альфа-Банка и Белгазпромбанка становятся недоступными на территории Европейского Союза и даже в интернет-магазинах, зарегистрированных в Европе.

Отмечается, что карты этих банков прекратят работу в десятках стран: Австрии, Болгарии, Бельгии, Венгрии, Греции, Дании, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Лихтенштейне, Литве. Нидерландах, Германии, Португалии, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

В этих странах такие карты больше не будут использоваться для оплаты в магазинах и интернет-магазинах, снятия наличных в банкоматах или осуществления переводов с карты на карту через местные сервисы.

Реакция банков

До 16 июня Альфа-Банк отменил комиссию за снятие собственных средств за границей, независимо от суммы. Тем, кто не может снять деньги в банкомате, предлагается бесплатный перевод денег на карту другого белорусского банка через систему ARIP.

«Белгазпромбанк» официально написал о прекращении действия MasterCard в Европейском Союзе. Среди прочего банк отметил, что карты перестанут работать во всех интернет-магазинах, зарегистрированных на территории Европейского Союза.

18 марта карты этих банков в системе Visa перестали работать в Европейском Союзе, Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

