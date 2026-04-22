0 800 307 555
ру
MasterCard остановила обслуживание двух белорусских банков в странах Европы

Финтех и Карты
23
Обслуживание карт MasterCard двух белорусских банков в европейских странах приостановили.
Об этом сообщает Радио Свобода.

Список стран

Транзакции с картами MasterCard белорусского Альфа-Банка и Белгазпромбанка становятся недоступными на территории Европейского Союза и даже в интернет-магазинах, зарегистрированных в Европе.
Отмечается, что карты этих банков прекратят работу в десятках стран: Австрии, Болгарии, Бельгии, Венгрии, Греции, Дании, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Лихтенштейне, Литве. Нидерландах, Германии, Португалии, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.
В этих странах такие карты больше не будут использоваться для оплаты в магазинах и интернет-магазинах, снятия наличных в банкоматах или осуществления переводов с карты на карту через местные сервисы.

Реакция банков

До 16 июня Альфа-Банк отменил комиссию за снятие собственных средств за границей, независимо от суммы. Тем, кто не может снять деньги в банкомате, предлагается бесплатный перевод денег на карту другого белорусского банка через систему ARIP.
«Белгазпромбанк» официально написал о прекращении действия MasterCard в Европейском Союзе. Среди прочего банк отметил, что карты перестанут работать во всех интернет-магазинах, зарегистрированных на территории Европейского Союза.
18 марта карты этих банков в системе Visa перестали работать в Европейском Союзе, Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.
По материалам:
Радіо Свобода
Банки мираПлатежные карты
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems