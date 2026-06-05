НБУ предлагает изменить правила принудительного списания денежных средств для погашения налоговых долгов Сегодня 09:33 — Финтех и Карты

Банкам и платежным сервисам дадут месяц на адаптацию к новым правилам НБУ

Национальный банк Украины предлагает внести изменения в порядок выполнения поставщиками платежных услуг дебетового перевода денег без согласия плательщика, в частности в случаях принудительного списания денежных средств для погашения налогового долга.

Речь идет об изменениях в Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением Правления НБУ от 29 июля 2022 года № 163, сообщает пресс-служба регулятора.

Причина изменений

Как сообщили в НБУ, предложения по обновлению порядка поступили от Государственной налоговой службы Украины в связи с введением механизма электронного взыскания средств для погашения налогового долга.

Новый механизм основан на использовании международного стандарта ISO 20022.

Что предлагает регулятор

Национальный банк предлагает:

уточнить процедуру накопления денег на счете плательщика, если их нет или недостаточно для выполнения платежной инструкции взыскателя;

предоставить возможность ГНСУ и Государственной казначейской службе Украины самостоятельно регулировать порядок формирования, подписания и отправки от ГНСУ в ГКСУ платежных инструкций в электронной форме.

Предусматривается, что у поставщиков платежных услуг будет месяц, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями регулятора.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что проверить, есть ли налоговый долг, и при необходимости сразу его уплатить можно за несколько минут, без очередей и посещения налоговой. Государственная налоговая служба расширила цифровые сервисы, позволяющие получить всю необходимую информацию онлайн и быстро закрыть свои налоговые обязательства. Проверить состояние расчетов можно через электронные инструменты — в частности Электронный кабинет плательщика и приложение «Дія».

Также проверить свои налоговые обязательства можно через мобильное приложение «Моя налоговая» , которое доступно в маркетах приложений.

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