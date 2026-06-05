0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ предлагает изменить правила принудительного списания денежных средств для погашения налоговых долгов

Финтех и Карты
1
Банкам и платежным сервисам дадут месяц на адаптацию к новым правилам НБУ
Банкам и платежным сервисам дадут месяц на адаптацию к новым правилам НБУ
Национальный банк Украины предлагает внести изменения в порядок выполнения поставщиками платежных услуг дебетового перевода денег без согласия плательщика, в частности в случаях принудительного списания денежных средств для погашения налогового долга.
Речь идет об изменениях в Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением Правления НБУ от 29 июля 2022 года № 163, сообщает пресс-служба регулятора.

Причина изменений

Как сообщили в НБУ, предложения по обновлению порядка поступили от Государственной налоговой службы Украины в связи с введением механизма электронного взыскания средств для погашения налогового долга.
Новый механизм основан на использовании международного стандарта ISO 20022.

Что предлагает регулятор

Национальный банк предлагает:
  • уточнить процедуру накопления денег на счете плательщика, если их нет или недостаточно для выполнения платежной инструкции взыскателя;
  • предоставить возможность ГНСУ и Государственной казначейской службе Украины самостоятельно регулировать порядок формирования, подписания и отправки от ГНСУ в ГКСУ платежных инструкций в электронной форме.
Предусматривается, что у поставщиков платежных услуг будет месяц, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями регулятора.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что проверить, есть ли налоговый долг, и при необходимости сразу его уплатить можно за несколько минут, без очередей и посещения налоговой. Государственная налоговая служба расширила цифровые сервисы, позволяющие получить всю необходимую информацию онлайн и быстро закрыть свои налоговые обязательства. Проверить состояние расчетов можно через электронные инструменты — в частности Электронный кабинет плательщика и приложение «Дія».
Также проверить свои налоговые обязательства можно через мобильное приложение «Моя налоговая», которое доступно в маркетах приложений.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ФинтехНБУНалогиДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems