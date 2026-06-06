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Как узнать IBAN своего счета

Финтех и Карты
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Что такое IBAN и для чего он нужен
Что такое IBAN и для чего он нужен, Фото: magnific
Для зачисления зарплаты, пенсии, социальных выплат или денежных переводов обычно требуется номер счета IBAN. Однако многие пользователи до сих пор путают его с обычным номером банковской карты.
Специалисты платформы «Гаразд» рассказали, как узнать IBAN своего счета.

Что такое IBAN

IBAN (International Bank Account Number) — это международный стандарт номера банковского счета, используемый в Украине и многих других странах мира.
В Украине номер IBAN состоит из 29 символов:
  • первые два знака — буквенный код страны. Все украинские счета в формате IBAN начинаются с UA;
  • первая и вторая цифра — контрольный разряд — число, генерируемое по определенному алгоритму;
  • следующие 6 цифр — код ID Национального банка Украины предоставляющего платежных услуг, обслуживающего пользователя.
  • далее — 19 цифр, которые содержат информацию о номере счета. Если в номере счета количество цифр меньше 19, то в его начале добавляют нули.
IBAN позволяет быстро определить плательщика и получателя средств, а также финансовое учреждение, обслуживающее счет. Этот код также уменьшает риск ошибок при проведении платежей.
Как выглядит IBAN в Украине
Как выглядит IBAN в Украине, Фото: НБУ

Как узнать IBAN своего счета

Узнать свой IBAN можно через мобильное приложение банка или онлайн-банкинг. Для этого нужно выбрать карту в цифровом сервисе — 29-значный номер отображается в разделе полных реквизитов и доступен для копирования.
Также можно позвонить в контакт-центр или обратиться в отделение банка или другого поставщика платежных услуг, где специалисты предоставят нужную информацию.
Сгенерировать или проверить IBAN можно на сайте Национального банка.

Что будет, если вы укажете неверные реквизиты

В случае ошибки при вводе реквизитов для инициирования и выполнения платежной операции могут быть разные случаи/последствия:
  • банк или другой поставщик платежных услуг может не провести платеж, поскольку не идентифицирует указанный вами номер счета;
  • платеж «зависнет» в базе — деньги не поступят получателю, но никуда и не исчезнут. В этом случае платеж может быть возвращен плательщику или же плательщику придет уведомление о предоставлении уточненных реквизитов;
  • банк или другой поставщик платежных услуг вернет платеж отправителю. Средства вернутся, однако отправитель потеряет определенную сумму на оплату комиссии за перевод;
  • деньги будут перечислены другому лицу. В этом случае все зависит только от получателя средств, захочет ли он вернуть ваши средства, поняв, что получил их ошибочно.
По материалам:
Finance.ua
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