Как узнать IBAN своего счета
Что такое IBAN
- первые два знака — буквенный код страны. Все украинские счета в формате IBAN начинаются с UA;
- первая и вторая цифра — контрольный разряд — число, генерируемое по определенному алгоритму;
- следующие 6 цифр — код ID Национального банка Украины предоставляющего платежных услуг, обслуживающего пользователя.
- далее — 19 цифр, которые содержат информацию о номере счета. Если в номере счета количество цифр меньше 19, то в его начале добавляют нули.
Как узнать IBAN своего счета
Что будет, если вы укажете неверные реквизиты
- банк или другой поставщик платежных услуг может не провести платеж, поскольку не идентифицирует указанный вами номер счета;
- платеж «зависнет» в базе — деньги не поступят получателю, но никуда и не исчезнут. В этом случае платеж может быть возвращен плательщику или же плательщику придет уведомление о предоставлении уточненных реквизитов;
- банк или другой поставщик платежных услуг вернет платеж отправителю. Средства вернутся, однако отправитель потеряет определенную сумму на оплату комиссии за перевод;
- деньги будут перечислены другому лицу. В этом случае все зависит только от получателя средств, захочет ли он вернуть ваши средства, поняв, что получил их ошибочно.
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