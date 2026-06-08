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Sense Bank запустил новую флагманскую карту: собственные средства и кредитный лимит в одном продукте

Финтех и Карты
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Sense Bank запустил новую флагманскую карту: собственные средства и кредитный лимит в одном продукте
Sense Bank запустил новую флагманскую карту: собственные средства и кредитный лимит в одном продукте
Sense Bank совместно с Mastercard представил новую флагманскую карту Sense, которая позволяет пользоваться как собственными средствами, так и кредитным лимитом в рамках одной карты. Клиенты могут получать доход на остаток собственных средств или пользоваться кредитным лимитом со ставкой 0,01% годовых на покупки.
Уникальность карты Sense в соединении преимуществ, которые зачастую доступны в различных банковских продуктах. Банк начисляет 3% годовых на остаток собственных средств ежемесячно, а также предоставляет кредитный лимит до 50 000 со ставкой 0,01% годовых на покупки. В отличие от большинства кредитных карт, где льготные условия действуют ограниченный период, ставка 0,01% годовых на покупки сохраняется постоянно.
«Мы видим, что клиєнты все реже разделяют свои финансы на отдельные продукты для накоплений, ежедневных затрат или кредитования. Людям необходимо одно простое решение, которое работает в различных жизненных ситуациях. Именно поэтому мы создали карту Sense — продукт, который позволяет одновременно пользоваться собственными средствами, получать доход на их остаток, а при необходимости иметь доступ к кредитному лимиту на понятных условиях», — отметила Инна Тютюн, член Правления, а также директор блоков ИT и розничного бизнеса Sense Bank.
По материалам:
Сенс Банк
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