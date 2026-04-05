Место для вашей рекламы

Как оформить карточку налогоплательщика для ребенка за рубежом

Личные финансы
Как получить РНОКПП для ребенка за границей
Учетная карточка налогоплательщика (РНУКНП) необходима для оформления документов в Украине, открытия счетов и получения услуг и социальных выплат. Если ребенок находится за границей, оформить РНУКНП для него можно без личного приезда в Украину.
В Государственной налоговой службе рассказали, как это сделать.

Как получить РНУКНП для ребенка за рубежом

Для регистрации ребенка в Государственном реестре нужно предоставить учетную карточку по форме № 1ДР.
Сделать это можно лично в Украине (если один из родителей или законных представителей находится в стране), через представителя по доверенности, почте или онлайн — через Электронный кабинет или портал «Дія».
Заявление подает один из родителей или законный представитель. В пакет документов входят: свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность одного из родителей, а также подтверждение местожительства.
Что еще стоит учесть:
  • подпись на заявлении должна быть удостоверена в установленном законодательством порядке;
  • если документ, удостоверяющий личность (или ребенка, или одного из родителей), составлен на иностранном языке, его необходимо перевести на украинский и должным образом удостоверить;
  • в случаях, когда родители ребенка на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, дополнительно подается справка о гражданстве Украины.
После оформления РНУКНП могут отправить за границу, передать в зарубежное дипломатическое учреждение Украины или выдать доверенному лицу в Украине.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
