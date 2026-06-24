Валюта дорожает, сейчас по 45! Что будет с долларом на этой неделе? Банкиры рассказали правду Сегодня 10:49 — Валюта

Валюта дорожает, сейчас по 45! Что будет с долларом на этой неделе? Банкиры рассказали правду

В конце июня ситуация на валютном рынке остается напряженной — доллар подошел к психологической отметке в 45 гривен. В то же время эксперт успокаивает: пока нет признаков неконтролируемой девальвации гривны.

Какие факторы будут влиять на курс

активная покупка валюты крупными импортерами горючего. Именно нефтетрейдеры формируют значительную часть спроса на межбанковском рынке, поскольку для закупки горючего за границей им нужны доллары. По словам банкира Глобус Банка Тараса Лесового, одним из главных факторов давления на гривну остаетсяИменно нефтетрейдеры формируют значительную часть спроса на межбанковском рынке, поскольку для закупки горючего за границей им нужны доллары.

Дополнительно на ситуацию влияют настроения участников наличного рынка и психологический фактор — приближение курса к отметке 45 гривен за доллар.

Эксперт отмечает, что в течение одного банковского дня курс доллара может меняться на 30 копеек, однако пока это не свидетельствует о формировании долгосрочного негативного тренда.

Что положительно влияет на гривну

Национальный банк продолжает работать в режиме управляемой гибкости. Это означает, что курс может колебаться под влиянием рыночных факторов, но регулятор не разрешает резких скачков.

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По прогнозу Тараса Лесового, за неделю до 28 июня НБУ может направить на межбанк от 850 до 900 млн долларов валютных интервенций. Конкретно эти операции помогают удерживать баланс меж спросом и предложением валюты.

Еще одним положительным сигналом для гривны является замедление инфляции. Умеренная инфляция традиционно снижает нервозность на валютном рынке, ведь население и бизнес меньше обеспокоены обесцениванием гривны.

На стороне национальной валюты работает сезонный фактор. Летом на рынок поступает новый урожай овощей и фруктов, что помогает удерживать цены на продукты. Это уменьшает инфляционное давление и снижает желание граждан массово покупать валюту «про запас».

Мировые цены на нефть остаются главным риском

Наибольшую неопределенность создает ситуация на мировом нефтяном рынке.

По словам экспертов, любые изменения стоимости нефти быстро влияют на украинский рынок горючего, а из-за него — логистику и себестоимость многих товаров.

Несмотря на то, что на прошлой неделе мировые цены на нефть частично снизились, украинские АЗС почти не пересматривали ценники, ограничившись снижением на 15−50 копеек.

Дополнительным риском остаются события на Ближнем Востоке, которые могут повлиять на поставки нефти и настроения инвесторов.

Каким будет курс доллара и евро

По прогнозу банкира, на следующей неделе доллар вряд ли превысит отметку в 45,2 грн. Большая часть времени курс, вероятно, будет находиться ниже психологического уровня в 45 грн за доллар.

Относительно евро ситуация в значительной степени будет зависеть от соотношения евро и доллара на мировых рынках. Ожидается, что европейская валюта в Украине будет колебаться в пределах 51−52,5 грн, а вероятный диапазон будет составлять 51,5−52,5 грн.

Подробный прогноз смотрите в видео по ссылке:

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