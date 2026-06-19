В Нацбанке объяснили, почему гривна слабеет Сегодня 10:02 — Валюта

НБУ не планирует возвращаться к фиксированному курсу

Курс гривны продолжает колебаться в пределах режима управляемой гибкости, реагируя на изменения спроса и предложения на валютном рынке. В то же время, на наличном рынке сохраняется стабильная ситуация, а признаков ажиотажа среди населения нет.

Об этом сообщили представители Национального банка Украины на брифинге, передает Delo.ua.

Какие факторы влияют на курс гривны

Одним из основных факторов, влияющих на курс гривны , является давление спроса и предложения, поэтому курс колеблется, как и предполагали в НБУ.

«Факторы давления связаны с глобальными процессами, а также с ростом фискальной составляющей, ведь увеличились расходы бюджета», — отметил глава Национального банка Андрей Пышный.

В Нацбанке отмечают, что, несмотря на традиционное сезонное снижение предложения валюты в июне-июле, существенного сокращения поступлений на рынке не наблюдается. Поддержку обеспечивают агропромышленный сектор, горно-металлургический комплекс и благотворительные организации.

В общей сложности за пять месяцев текущего года валовое предложение на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

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В то же время, он отметил, что в Украине происходит наращивание бюджетных расходов, которые за пять месяцев выросли на треть. Поэтому в стране образовалась определенная асимметрия: валовой спрос растет более быстрыми темпами, чем валовое предложение. Соответственно, происходит рост чистого спроса, основной вклад в который вносит фискальный импульс: оборонный сектор, топливно-энергетический комплекс и импорт потребительских товаров.

Чистый спрос на валюту вырос

В июне чистый спрос на валюту вырос и составляет $147 млн ​​(в мае — $107 млн, в апреле — $117 млн).

В результате произошла девальвация до уровня 44,97 грн за доллар.

Что происходит на наличном рынке

В наличном сегменте ситуация контролируемая, НБУ наблюдает стабилизацию курсовых ожиданий, а нервозности на рынке нет.

«Если проанализировать спрос в наличном сегменте: в марте он составил $44 млн, около $20 млн — в апреле, $14 млн — в мае, а сейчас он на уровне $19 млн. В целом население продолжает инвестировать, и никакого ажиотажа или нервозности на наличном сегменте мы не наблюдаем. Была определенная реакция населения, когда произошла девальвация: люди нарастили покупку валюты, но сейчас этот показатель вернулся в $18−19 млн», — сообщил Юрий Гелетий.

НБУ не планирует возвращаться к фиксированному курсу

В Нацбанке считают целесообразным сохранять режим гибкого курсообразования, при котором валютные колебания не создают значительных рисков для инвестиционной привлекательности экономики.

Андрей Пышный добавил, что у регулятора нет задачи достичь определенного фиксированного курсового показателя. Главная цель — дать возможность рынку двигаться под влиянием рыночных факторов и макроусловий.

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«По состоянию на сегодняшний день мы достигли определенного баланса, но давление факторов сезонности и рост расходов бюджета влияют на курс. Однако ситуация остается управляемой. Мы работаем над тем, чтобы объем операций между участниками рынка без участия НБУ постоянно рос. Сейчас он находится на уровне 40−50%», — говорит Пышный.

Какой инфляции планирует достичь НБУ

У Национального банка пока нет курсовой цели, ведь Украина находится не только в режиме управляемой гибкости курса, но и в режиме гибкого инфляционного таргетирования.

«Мы четко говорим, что наша цель — достижение инфляционного таргета на уровне 5%. Именно в этом направлении мы работаем, используя учетную ставку, ситуацию на валютном рынке, и операционные инструменты и интервенции. На этом пути бывают колебания, и мы отмечали, что неопределенность стала нормой. Фактор войны на Ближнем Сходе. Фактор войны на Ближнем Востоке в определенной степени имеет свой инфляционный эффект. Но по состоянию на сегодняшний день вторичные факторы, которые начали сказываться на издержках производства, связаны с курсовой динамикой несколько сильнее, чем мы планировали», — объясняет Андрей Пышный.

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После войны на Ближнем Востоке факторы, указывающие на рост спроса и курсовую динамику, могут ослабиться.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.

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