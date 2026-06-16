НБУ допустил значительное ослабление гривны: что происходит на валютном рынке Сегодня 16:03 — Валюта

В конце 2026 года курс составит 45,8 грн.

Национальный банк на прошлой неделе допустил существенное ослабление гривны на десятки копеек за день.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Девальвация гривны

На межбанковском валютном рынке котировки превышали отметку в 45 грн за доллар. В то же время, максимальный официальный курс был зафиксирован в среду на уровне 44,98 грн за доллар.

Сдержать дальнейшее ослабление гривны НБУ удалось благодаря значительному увеличению валютных интервенций до более чем 200 млн долларов в день.

По итогам недели национальная валюта ослабла на 1% до 44,81 грн за доллар. С начала года девальвация составила 5,8%.

Итого за неделю Нацбанк продал на рынке почти 1,2 млрд долларов. Это самый большой объем интервенций с конца марта.

Дефицит валюты на рынке вырос

Ослабление гривны произошло на фоне увеличения дефицита иностранной валюты на рынке. По итогам четырех рабочих дней дефицит вырос на 36% и составил 748 млн долларов.

В розничном сегменте показатель увеличился на 12% до 84 млн. долларов. В то же время, на межбанковском рынке из-за резкого сокращения предложения валюты дефицит вырос почти на 40% до 664 млн долларов.

НБУ продал почти $1.2 млрд — недельный максимум с конца марта., icu.ua

Оценка ICU

Аналитики ICU считают, что резкий рост дефицита валюты был преимущественно реакцией участников рынка на неожиданные действия Национального банка.

Резкое ослабление гривны, которого не ожидал рынок, создало значительное падение предложения иностранной валюты. Чтобы удовлетворить спрос, НБУ вынужден был приложить усилия, существенно увеличив интервенции.

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«Мы считаем маловероятным, что резкие скачки гривны к иностранным валютам будут повторяться в следующие недели, однако действия НБУ на валютном рынке становятся все менее предсказуемыми. Все же мы сохраняем наш прогноз курса в конце года на уровне 45.8 грн/$», — прогнозируют эксперты.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что инвестиционная группа ICU пересмотрела макроэкономический прогноз для Украины, ухудшив ожидания по курсу гривны и инфляции. В ICU ожидают, что в конце 2026 года курс будет составлять 45,8 грн за доллар вместо прогнозируемых ранее 45 грн.

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