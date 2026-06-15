Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 12:02 — Валюта

В течение 15-19 июня будет продолжаться умеренное давление на гривну

На прошлой неделе, 8−12 июня, официальный курс гривны к доллару США демонстрировал последовательную восходящую динамику с ощутимым давлением на национальную валюту. Только за первые сутки курс гривны к доллару ослаб на 15 коп., или примерно на 0,35%: с 44,3583 грн/$ до 44,5129 грн/$, а со вторника на среду уже на 33 копейки. С каждым днем ​​гривна обесценивалась, и неделя закрылась на отметке 44,9256 грн/$, то есть на 56,73 коп. выше, чем в начале периода. В целом гривна за неделю ослабла на 1,28%.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Гривна под заметным давлением, доллар дорожает», — отметила Золотько.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующий:

8 июня — 44,3583 грн/$;

9 июня — 44,5129 грн/$;

10 июня — 44,8437 грн/$;

11 июня — 44,9790 грн/$;

12 июня — 44,9256 грн/$.

На наличном рынке на прошлой неделе курс доллара демонстрировал восходящее, но неравномерное движение с последующей коррекцией в конце недели.

В начале недели, в понедельник, 8 июня, наличная покупка сразу превысила отметку в 44 грн/долл. и котировки находились в диапазоне 44,19−44,79 грн/$, во вторник рынок сместился еще выше — до 44,47−45,07 грн/$. В среду восходящая динамика продолжилась — 43,63−45,21 грн/$. В конце недели курсы начали движение на понижение: в четверг они составляли 44,60−45,17 грн/$, а в пятницу 44,54−45,07 грн/$.

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке в течение 8−12 июня наблюдалась волатильность с постепенным смещением котировок вверх в середине недели и последующей корректировкой в ​​конце:

в понедельник, 8 июня, торги стартовали на минимуме дня — 44,35 грн/$ и завершились на уровне 44,67 грн/$;

во вторник рынок продемонстрировал осторожное повышение: на открытии доллар стоил 44,70 грн/$, в течение дня котировки достигали 44,99 грн/$, однако к завершению сессии несколько откатывались до 44,95 грн/$;

в среду восходящий тренд усилился: после старта с 44,95 грн/$ курс поднимался в течение дня и завершился на отметке 45,07 грн/$;

в четверг рынок перешел к стабилизации: торги открылись на уровне 45,00 грн/$, в течение дня курс колебался в пределах 44,90 грн/$, а сессия завершилась на 44,91 грн/$;

в пятницу, 12 июня, котировки продолжили умеренную коррекцию, стартовав с 44,85 грн/$ и завершив день на уровне 44,83 грн/$.

По итогам 8−12 июня объем чистых интервенций Национального банка составил $1154,90 млн, что в полтора раза больше, чем на прошлой неделе ($766,49 млн в течение 1−5 июня). Больший объем продажи валюты в этом году наблюдался лишь дважды, в марте — $1344,35 млн и $1269,10 млн 16.03−20.03.26 и 23.03−27.03.26 соответственно.

Прогноз на неделю

умеренное давление на гривну. Прошлая неделя закончилась на официальном курсе 44,9256 грн/$, а старт текущей — 44,8144 грн/$, поэтому рынок, скорее всего, будет работать в режиме управляемой волатильности: с локальными подъемами котировок, но с регулярным возвратом к более равновесным значениям благодаря присутствию НБУ и сохранению. В течение 15−19 июня, вероятно, будет продолжатьсяумеренное давление на гривну. Прошлая неделя закончилась на официальном курсе 44,9256 грн/$, а старт текущей — 44,8144 грн/$, поэтому рынок, скорее всего, будет работать в режиме управляемой волатильности: с локальными подъемами котировок, но с регулярным возвратом к более равновесным значениям благодаря присутствию НБУ и сохранению.

Ключевым фактором на этой неделе остается фундаментальный спрос на валюту: в мае инфляция замедлилась до 8,2% г/г, но НБУ прямо отмечает, что фактическая общая и базовая инфляция превысили его апрельский прогноз из-за ускорения роста цен на обработанные продукты питания и услуги, а также из-за более высоких затрат бизнеса на энергоресурсы, зарплаты и логистику.

Это означает, что ценовое давление в экономике еще не исчерпано, а значит, и валютные ожидания остаются чувствительными.

Дополнительно поддерживает гривну учетная ставка на уровне 15%, которая, по логике НБУ, должна удерживать интерес к гривневым сбережениям и сдерживать давление на валютный рынок.

В краткосрочном периоде определяющими для курсовой динамики будут оставаться традиционные факторы: баланс спроса и предложения валюты, объемы интервенций Национального банка, поступление международной финансовой помощи, а также активность импортеров и экспортеров.

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