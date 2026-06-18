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Стоит ли покупать доллары сейчас: эксперты дали советы

Валюта
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Стоит ли покупать доллары сейчас: эксперты дали советы
Стоит ли покупать доллары сейчас: эксперты дали советы
Курс доллара в Украине неожиданно преодолел психологическую отметку в 45 гривен, а вот курс евро, напротив, немного просел.
Эксперты в комментарии ТСН объяснили, стоит ли сейчас покупать доллары США и куда вложить деньги, чтобы их сэкономить и немного заработать.
Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подсчитал, что гривневые инструменты принесут больше дохода, чем покупка наличной валюты, несмотря на удорожание доллара.
«Если в январе 2026 года купили на 10 тысяч гривен наличной валюты по курсу 42 грн/долл., то до конца года вероятная прибыль будет составлять 9% годовых или 905 грн при условии, что прогнозируемый курс покупки доллара банком будет не ниже 45,8 грн/доллар. Депозит под среднерыночные 13,8% годовых позволит заработать чистыми 1110 грн, а облигации внутреннего государственного займа под 15,3% годовых принесут 1530 грн», — пояснил Пендзин.
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При этом финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин считает, что инвестиции в валюту начинают приносить плоды.
«Невозможно предусмотреть скачки курса, чтобы быстро заработать на купле-продаже валюты. А финансовая стратегия постепенной покупки небольших объемов наличной валюты за свободные средства рано или поздно даст результат. Сейчас лучше всего дождаться, когда начнется тренд на удешевление доллара или, по крайней мере, станет очевидно валюту», — рассказал аналитик.
В то же время, он напомнил, что эта стратегия рассчитана на длительное время — на 1−2 года и более.
Напомним, в течение прошлой недели, 8−12 июня, официальный курс гривны к доллару США демонстрировал последовательную восходящую динамику с ощутимым давлением на национальную валюту. Только за первые сутки курс гривни к доллару ослаб на 15 коп., или примерно на 0,35%: с 44,3583 грн/$ до 44,5129 грн/$, а со вторника на среду — уже на 33 копейки.
С каждым днем ​​гривна обесценивалась, и неделя закрылась на отметке 44,9256 грн/$, то есть на 56,73 коп. выше, чем в начале периода. В целом гривна за неделю ослабла на 1,28%. Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
По материалам:
УНІАН
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