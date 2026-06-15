Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 12:02 — Валюта

Протягом 15-19 червня продовжуватиметься помірний тиск на гривню

Протягом минулого тижня, 8−12 червня, офіційний курс гривні до долара США демонстрував послідовну висхідну динаміку з відчутним тиском на національну валюту. Лише за першу добу курс гривні до долара ослаб на 15 коп., або приблизно на 0,35%: з 44,3583 грн/$ до 44,5129 грн/$, а з вівторка на середу — вже на 33 копійки. З кожним днем гривня знецінювалася, і тиждень закрився на позначці 44,9256 грн/$, тобто на 56,73 коп. вище, ніж на початку періоду. У цілому гривня за тиждень ослабла на 1,28%.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Гривня під помітним тиском, долар дорожчає», — зазначила Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

8 червня — 44,3583 грн/$;

9 червня — 44,5129 грн/$;

10 червня — 44,8437 грн/$;

11 червня — 44,9790 грн/$;

12 червня — 44,9256 грн/$.

На готівковому ринку впродовж минулого тижня курс долара демонстрував висхідний, але нерівномірний рух із подальшою корекцією наприкінці тижня.

На початку тижня, в понеділок, 8 червня, готівкова купівля відразу перевищила позначку 44 грн/дол. і котирування перебували в діапазоні 44,19−44,79 грн/$, у вівторок ринок змістився ще вище — до 44,47−45,07 грн/$. В середу висхідна динаміка продовжилася — 43,63−45,21 грн/$. Наприкінці тижня курси почали рух на зниження: у четвер вони складали 44,60−45,17 грн/$, а в п’ятницю 44,54−45,07 грн/$.

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку протягом 8−12 червня спостерігалася волатильність із поступовим зміщенням котирувань угору в середині тижня та подальшим коригуванням наприкінці:

у понеділок, 8 червня, торги стартували на мінімумі дня — 44,35 грн/$ і завершилися на рівні 44,67 грн/$;

у вівторок ринок продемонстрував обережне підвищення: на відкритті долар коштував 44,70 грн/$, упродовж дня котирування сягали 44,99 грн/$, однак до завершення сесії дещо відкочувалися до 44,95 грн/$;

у середу висхідний тренд посилився: після старту з 44,95 грн/$ курс піднімався протягом дня і завершився на позначці 45,07 грн/$;

у четвер ринок перейшов до стабілізації: торги відкрилися на рівні 45,00 грн/$, протягом дня курс коливався в межах 44,90 грн/$, а сесія завершилася на 44,91 грн/$;

у п’ятницю, 12 червня, котирування продовжили помірну корекцію, стартувавши з 44,85 грн/$ і завершивши день на рівні 44,83 грн/$.

За підсумками 8−12 червня обсяг чистих інтервенцій Національного банку становив $1154,90 млн, що в півтора рази більше, ніж минулого тижня ($766,49 млн протягом 1−5 червня). Більший обсяг продажу валюти цього року спостерігався лише двічі, у березні, — $1344,35 млн та $1269,10 млн 16.03−20.03.26 та 23.03−27.03.26 відповідно.

Прогноз на тиждень

помірний тиск на гривню. Минулий тиждень закінчився на офіційному курсі 44,9256 грн/$, а старт поточного — 44,8144 грн/$, тож ринок, швидше за все, працюватиме в режимі керованої волатильності: з локальними підйомами котирувань, але з регулярним поверненням до більш рівноважних значень завдяки присутності НБУ та збереженню жорсткої монетарної позиції. Протягом 15−19 червня, ймовірно, продовжуватиметьсяпомірний тиск на гривню. Минулий тиждень закінчився на офіційному курсі 44,9256 грн/$, а старт поточного — 44,8144 грн/$, тож ринок, швидше за все, працюватиме в режимі керованої волатильності: з локальними підйомами котирувань, але з регулярним поверненням до більш рівноважних значень завдяки присутності НБУ та збереженню жорсткої монетарної позиції.

Ключовим фактором на цьому тижні залишається фундаментальний попит на валюту: у травні інфляція сповільнилася до 8,2% р/р, але НБУ прямо зазначає, що фактична загальна та базова інфляція перевищили його квітневий прогноз через пришвидшення зростання цін на оброблені продукти харчування та послуги, а також через вищі витрати бізнесу на енергоресурси, зарплати й логістику.

Це означає, що ціновий тиск у економіці ще не вичерпано, а отже й валютні очікування залишаються чутливими.

Додатково підтримує гривню облікова ставка на рівні 15%, яка, за логікою НБУ, має утримувати інтерес до гривневих заощаджень і стримувати тиск на валютний ринок.

У короткостроковому періоді визначальними для курсової динаміки залишатимуться традиційні чинники: баланс попиту і пропозиції валюти, обсяги інтервенцій Національного банку, надходження міжнародної фінансової допомоги, а також активність імпортерів та експортерів.

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