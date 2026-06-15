Протягом минулого тижня, 8−12 червня, офіційний курс гривні до долара США демонстрував послідовну висхідну динаміку з відчутним тиском на національну валюту. Лише за першу добу курс гривні до долара ослаб на 15 коп., або приблизно на 0,35%: з 44,3583 грн/$ до 44,5129 грн/$, а з вівторка на середу — вже на 33 копійки. З кожним днем гривня знецінювалася, і тиждень закрився на позначці 44,9256 грн/$, тобто на 56,73 коп. вище, ніж на початку періоду. У цілому гривня за тиждень ослабла на 1,28%.
Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна
Золотько.
«Гривня під помітним тиском, долар
дорожчає», — зазначила Золотько.
На
готівковому ринку впродовж минулого
тижня курс долара демонстрував висхідний,
але нерівномірний рух із подальшою
корекцією наприкінці тижня.
На початку
тижня, в понеділок, 8 червня, готівкова
купівля відразу перевищила позначку
44 грн/дол. і котирування перебували в
діапазоні 44,19−44,79 грн/$, у вівторок ринок
змістився ще вище — до 44,47−45,07 грн/$. В
середу висхідна динаміка продовжилася
— 43,63−45,21 грн/$. Наприкінці тижня курси
почали рух на зниження: у четвер вони
складали 44,60−45,17 грн/$, а в п’ятницю
44,54−45,07 грн/$.
Курс на міжбанку
На
міжбанківському валютному ринку протягом
8−12 червня спостерігалася волатильність
із поступовим зміщенням котирувань
угору в середині тижня та подальшим
коригуванням наприкінці:
у понеділок,
8 червня, торги стартували на мінімумі
дня — 44,35 грн/$ і завершилися на рівні
44,67 грн/$;
у вівторок ринок продемонстрував
обережне підвищення: на відкритті долар
коштував 44,70 грн/$, упродовж дня котирування
сягали 44,99 грн/$, однак до завершення
сесії дещо відкочувалися до 44,95 грн/$;
у середу висхідний тренд посилився: після
старту з 44,95 грн/$ курс піднімався протягом
дня і завершився на позначці 45,07 грн/$;
у четвер ринок перейшов до
стабілізації: торги відкрилися на рівні
45,00 грн/$, протягом дня курс коливався в
межах 44,90 грн/$, а сесія завершилася на
44,91 грн/$;
у п’ятницю, 12 червня, котирування
продовжили помірну корекцію, стартувавши
з 44,85 грн/$ і завершивши день на рівні
44,83 грн/$.
За
підсумками 8−12 червня обсяг чистих
інтервенцій Національного банку становив
$1154,90 млн, що в півтора рази більше, ніж
минулого тижня ($766,49 млн протягом 1−5
червня). Більший обсяг продажу валюти
цього року спостерігався лише двічі, у
березні, — $1344,35 млн та $1269,10 млн
16.03−20.03.26
та 23.03−27.03.26 відповідно.
Прогноз на тиждень
Протягом
15−19 червня, ймовірно, продовжуватиметьсяпомірний
тиск на гривню. Минулий тиждень закінчився
на офіційному курсі 44,9256 грн/$, а старт
поточного — 44,8144 грн/$, тож ринок, швидше
за все, працюватиме в режимі керованої
волатильності: з локальними підйомами
котирувань, але з регулярним поверненням
до більш рівноважних значень завдяки
присутності НБУ та збереженню жорсткої
монетарної позиції.
Ключовим
фактором на цьому тижні залишається
фундаментальний
попит на валюту:
у травні інфляція сповільнилася до 8,2%
р/р, але НБУ прямо зазначає, що фактична
загальна та базова інфляція перевищили
його квітневий прогноз через пришвидшення
зростання цін на оброблені продукти
харчування та послуги, а також через
вищі витрати бізнесу на енергоресурси,
зарплати й логістику.
Це означає, що
ціновий тиск у економіці ще не вичерпано,
а отже й валютні очікування залишаються
чутливими.
Додатково підтримує гривню
облікова ставка на рівні 15%, яка, за
логікою НБУ, має утримувати інтерес до
гривневих заощаджень і стримувати тиск
на валютний ринок.
У
короткостроковому періоді визначальними
для курсової динаміки залишатимуться
традиційні чинники: баланс попиту і
пропозиції валюти, обсяги інтервенцій
Національного банку, надходження
міжнародної фінансової допомоги, а
також активність імпортерів та
експортерів.