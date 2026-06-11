Эксперт оценил возможности НБУ удерживать курс гривны Сегодня 17:04 — Валюта

Прогнозируемость курса может снизить спрос на валюту

Валютная политика Национального банка должна быть более прогнозируемой и предусматривать постепенную девальвацию гривны. В то же время, нынешний объем международных резервов позволяет удерживать стабильность валютного рынка.

Такое мнение высказал глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук в эфире «Эспрессо».

Депозиты в гривне остаются выгодными

По словам экономиста, при нынешних процентных ставках по срочным депозитам сохранять сбережения в гривне может быть выгодно.

«Я исхожу из того, что при процентных ставках, которые есть по срочным депозитам, держать в гривне вполне может быть выгодно. Потому что несмотря на неадекватность действий Национального банка, я уверен, что никакого обвала курса не будет. Соответственно, доход, который люди получают по депозитным счетам, будет больше, чем, возможно, девальвация», — сказал он.

У НБУ достаточно резервов для поддержки курса

Кушнирук отметил, что у Национального банка есть достаточный объем золотовалютных резервов для поддержки курса гривны, а финансирование дефицита государственного бюджета в значительной степени обеспечивается международной помощью.

«Поступления в бюджет идут в гривнах, а финансирование дефицита государственного бюджета приходит у нас из западной помощи. Поэтому действительно в Национальном банке более чем достаточно золотовалютных резервов для того, чтобы держать курс. Просто вопрос в том, в какой степени он это делает корректно. На мой взгляд, в результате некомпетентности и коррупционности действий Нацбанка мы имеем совершенно непрозрачную, непредвиденную ситуацию с курсом. Учитывая, что у нас есть огромный торговый дефицит, то есть наш экспорт в два раза меньше, чем импорт, соответственно, вся разница покрывается за счет резервов Национального банка», — отметил он.

По его мнению, постепенная и регулярная корректировка курса, понятная бизнесу и населению, позволила бы уменьшить спекулятивный спрос на иностранную валюту и стабилизировать рынок.

Прогнозируемость курса может снизить спрос на валюту

«Вопрос на сколько процентов за год — это отдельная дискуссия. Можно говорить 2%, 4%, 6%, 8%. Это может быть предметом дискуссии. Но это нужно делать предусмотрено, шаг за шагом, не раз за один период на 2 или 3 процента, а нет, каждые полмесяца, например, по полпроцента, по 0,25 процента. И если это будут понимать все и субъекты бизнеса, и населения, то тогда не будет этой попытки купить иностранную валюту», — добавил он.

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Эксперт также добавил, что нынешняя неопределенность в отношении валютной политики провоцирует дополнительный спрос на валюту, тогда как четкая и прогнозируемая стратегия могла бы уменьшить нагрузку на золотовалютные резервы и повысить стабильность экономической системы.

«Потому что если вы не знаете, что Национальный банк будет делать, то соответственно это будет провоцировать желание купить валюту. Вот если мы исходим из того, что Национальный банк должен этот курс держать и медленно проводить девальвацию, но это делать абсолютно предсказуемо и для бизнеса, и для населения, то тогда все будет нормально и бизнес будет гарантирован от всех событий и так далее. И продажа валюты из золотовалютных резервов будет происходить в значительно в меньших объемах, чем есть сейчас», — считает Кушнирук.

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