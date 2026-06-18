Національний банк України ухвалив рішення щодо облікової ставки

«Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов’язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування», — коментують рішення у НБУ.
Водночас, регулятор готовий підвищити облікову ставку для утримання інфляційних очікувань і повернення інфляції до цілі 5% у довгостроковій перспективі.
Що з інфляцією
За даними НБУ, у травні споживча інфляція в Україні очікувано сповільнилася (до8,2% р/р) завдяки зростанню пропозиції сирих продуктів харчування, а базова інфляція незначно пришвидшилася (до 7,9% р/р).
Обидва показники були вищими за траєкторію прогнозу НБУ, передусім через сильніші вторинні ефекти від стрімкого подорожчання енергоносіїв у попередні місяці.
У НБУ прогнозують, що ціновий тиск зберігатиметься через збільшення витрат бізнесу внаслідок подорожчання енергоносіїв і послаблення гривні в попередні періоди, а також подальшого зростання зарплат на тлі дефіциту кадрів.
У січні — травні зовнішня фінансова допомога була меншою, ніж припускалося, однак надалі очікується надолуження надходжень.
Регулятор очікує, що зовнішнє фінансування буде і надалі надходити у достатніх обсягах, яких вистачатиме як для фінансування дефіциту бюджету, так і зростання рівня міжнародних резервів, що важливо для подальшого забезпечення стійкості валютного ринку.
Головні ризики для цін та економіки
НБУ зазначає, що найбільший ризик для інфляції та економічного розвитку пов’язаний із війною. Останні місяці фіксуються посилені атаки росії на енергетику, логістику та виробничі об’єкти, що створює додатковий тиск на витрати бізнесу та економічну активність.