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Національний банк України ухвалив рішення щодо облікової ставки

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Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15%
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15%
Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.
Про це йдеться на сайті регулятора.
«Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов’язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування», — коментують рішення у НБУ.
Водночас, регулятор готовий підвищити облікову ставку для утримання інфляційних очікувань і повернення інфляції до цілі 5% у довгостроковій перспективі.

Що з інфляцією

За даними НБУ, у травні споживча інфляція в Україні очікувано сповільнилася (до 8,2% р/р) завдяки зростанню пропозиції сирих продуктів харчування, а базова інфляція незначно пришвидшилася (до 7,9% р/р).
Обидва показники були вищими за траєкторію прогнозу НБУ, передусім через сильніші вторинні ефекти від стрімкого подорожчання енергоносіїв у попередні місяці.
У НБУ прогнозують, що ціновий тиск зберігатиметься через збільшення витрат бізнесу внаслідок подорожчання енергоносіїв і послаблення гривні в попередні періоди, а також подальшого зростання зарплат на тлі дефіциту кадрів.

Зовнішня допомога

У січні — травні зовнішня фінансова допомога була меншою, ніж припускалося, однак надалі очікується надолуження надходжень.
Регулятор очікує, що зовнішнє фінансування буде і надалі надходити у достатніх обсягах, яких вистачатиме як для фінансування дефіциту бюджету, так і зростання рівня міжнародних резервів, що важливо для подальшого забезпечення стійкості валютного ринку.

Головні ризики для цін та економіки

НБУ зазначає, що найбільший ризик для інфляції та економічного розвитку пов’язаний із війною. Останні місяці фіксуються посилені атаки росії на енергетику, логістику та виробничі об’єкти, що створює додатковий тиск на витрати бізнесу та економічну активність.
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Серед ключових ризиків також:
  • зростання бюджетних потреб на оборону та відновлення, що може збільшувати внутрішній попит, зокрема на імпорт;
  • дефіцит робочої сили та міграційні тенденції, які підштовхують зростання зарплат і витрат бізнесу;
  • ризики нестабільності міжнародного фінансування, попри певне покращення переговорного процесу з партнерами;
  • ситуація на Близькому Сході, яка впливає на ціни енергоносіїв і може опосередковано посилювати тиск на росію.
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Водночас регулятор відзначає і потенційні позитивні сценарії — зокрема посилення міжнародної фінансової та військової підтримки та прогрес у досягненні стійкого миру.

Облікова ставка: рішення і подальша політика

Наразі НБУ залишає облікову ставку на рівні 15%. У регуляторі пояснюють це достатньою жорсткістю монетарних умов, збереженням попиту на гривневі активи та стабільною ситуацією на валютному ринку.
Додатковими чинниками є зниження цін на нафту та очікуване надходження міжнародної допомоги, що стримує інфляційний тиск.
При цьому Нацбанк підкреслює: у разі посилення цінового тиску він готовий повернутися до підвищення ставки, щоб забезпечити стабільне зниження інфляції до цілі 5% відповідно до макропрогнозу.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУПишнийПроцентні ставки
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