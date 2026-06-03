ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2026 році — причини Сьогодні 15:48

Прапор України та ЄБРР

Попри п’ятий рік повномасштабної війни Україна продовжує утримувати макроекономічну стабільність. Втім, темпи зростання залишаються нижчими, ніж очікування, через дефіцит працівників, атаки на енергетичну інфраструктуру та проблеми з логістикою.

Про це йдеться у новому звіті від Європейського банку реконструкції та розвитку. Там вважають, що ключову роль у підтримці економіки й надалі відіграватиме міжнародна фінансова допомога.

Економіка зростає повільніше, ніж очікували

У своєму новому звіті Regional Economic Prospects ЄБРР прогнозує зростання реального ВВП України на 2,2% у 2026 році. Це трохи нижче за лютневий прогноз, який передбачав зростання на 2,5%.

Водночас банк зберіг прогноз на 2027 рік на рівні 4%. Такий сценарій можливий у разі послаблення бойових дій та початку масштабної післявоєнної відбудови.

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За підсумками 2025 року економіка України зросла лише на 1,8%. Основними причинами стали:

дефіцит робочої сили,

перебої з електропостачанням,

проблеми з логістикою через російські атаки.

У ЄБРР зазначають, що війна й надалі створює значний тиск на економіку, однак українська влада, бізнес і міжнародні партнери демонструють здатність підтримувати її стабільність навіть в умовах безпрецедентних викликів.

Інфляція знову почала прискорюватися

Додатковим викликом для економіки стала інфляція.

Після уповільнення до 7,4% у січні 2026 року зростання цін знову почало прискорюватися. Однією з причин стали вищі світові ціни на енергоносії, які зросли через загострення ситуації на Близькому Сході.

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Подорожчання енергії збільшує витрати як для бізнесу, так і для населення, що створює додатковий інфляційний тиск.

Бюджет залишається залежним від міжнародної допомоги

Фінансова підтримка партнерів залишається критично важливою для України.

За даними ЄБРР, дефіцит державного бюджету без урахування грантів у 2025 році становив 23,6% ВВП. У 2026 році він, за прогнозами, залишиться дуже високим — на рівні 19,3% ВВП.

Основною причиною залишаються значні видатки на оборону та соціальну підтримку населення.

Покривати ці потреби Україна продовжує переважно завдяки міжнародній допомозі. Уже підтверджене зовнішнє фінансування на 2026−2027 роки перевищує 110 млрд євро, що, на думку експертів, має допомогти зменшити короткострокові ризики для економіки.

ЄБРР уже надав Україні майже 10 млрд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку залишається найбільшим інституційним інвестором в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року банк мобілізував для України майже 10 млрд євро.

Кошти спрямовуються на підтримку енергетичної безпеки, критичної інфраструктури, продовольчої сфери, торгівлі та приватного сектору економіки.

У ЄБРР наголошують, що подальші перспективи економіки значною мірою залежатимуть від розвитку ситуації на фронті та обсягів міжнародної підтримки.

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