Зеленський анонсував нову комплексну економічну стратегію України Сьогодні 10:02

Інвестиції в Україну

Міжнародна консультативна група з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України активно працює.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Деталі

За його словами, разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, урядовцями та командою Офісу глави держави обговорили «важливі речі», серед яких — економічна стратегія.

«Буде підготовлена комплексна економічна стратегія. Потрібні саме такі кроки, які дадуть Україні більше економічного зростання та дозволять створити більше можливостей для того, щоб наші люди залишались у нашій країні та створювали робочі місця в Україні" — розповів Зеленський.

За словами глави держави, Україна розраховує, що результатом конференції стануть конкретні проєкти, передусім спрямовані на зміцнення української енергетичної системи перед початком зими.

Що відомо про стратегію

Ця стратегія спрямована на реалізацію двох ключових завдань:

забезпечення бюджетної самодостатності;

та зростання економіки України завдяки залученню приватного капіталу у ключові сфери.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко поінформувала, що проєкт економічної стратегії для України розроблений за аналітичної підтримки Світового банку за особистої участі президента Аджая Банги.

За її словами, важливо перейти до практичної реалізації стратегії, яка об’єднує всі урядові програми та міжнародні зобов’язання в єдину платформу для залучення інвестицій.

Всі учасники зустрічі підтримали думку старшого радника Goldman Sachs, Microsoft та Anthropic, колишнього Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який наголосив, що інвестиційні проєкти, які пропонують партнери, мають бути зрозумілі українському народу.

«Нам потрібно показати, що цей план працюватиме для народу України. Що це означатиме з точки зору робочих місць, добробуту, безпеки. Тож, сподіваюся, під час підготовки цього документа ми ще раз ретельно його переглянемо та проаналізуємо, щоб переконатися, що він буде привабливим для внутрішньої аудиторії», — наголосив Ріші Сунак.

Як повідомляв Finance.ua. повномасштабна війна суттєво змінила економічну карту України. Рівень ділової активності, інвестицій та відновлення регіонів дедалі більше залежить не від класичних економічних факторів, а від близькості до зони бойових дій. Аналітики умовно виділяють чотири групи регіонів.

Що відомо про інвестиції в Україну

Раніше ми повідомляли , що попри війну, що триває, Україна залишається на радарах німецьких інвесторів, посідаючи 2 місце серед країн СЕЕ (Central and Eastern Europe), які найчастіше згадують у планах інвестування.

45% компаній заявили, що війна не впливає на їхні рішення, проте 15% опитаних відклали або скасували інвестиції в Україну.

На думку експертів, попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, інвестувати треба саме зараз. Як сказав Юрій Прус, криза, яка є сьогодні, звільнює ринки та змінює умови;

