Міндіч подав позов проти Зеленського, вимагаючи скасування указу про санкції Сьогодні 20:34

Бізнесмен та фігурант справи «Мідас» про корупцію в енергетиці Тимур Міндіч вимагає через суд скасувати введені проти нього санкції. Відповідачем у позові вказано президента Володимира Зеленського.

Про це пише hromadske з посиланням на сайт Касаційного адміністративного суду.

Справу за номером 990/181/26 зареєстрували ще 14 травня. У ній Міндіч як позивач вимагає визнати протиправним та скасувати указ Зеленського від 13 листопада 2025 року про введення санкцій проти бізнесмена.

Документ передбачав запровадження санкцій терміном на три роки.

Третіми особами у справі фігурують Кабінет Міністрів, Рада національної безпеки та оборони, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Що відомо про «Міндічгейт»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада 2025 року заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики.

За даними слідства, ділки систематично отримували «відкати» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% від вартості контрактів. Контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.

Читайте також Яким бізнесом володіє Міндіч, і що про нього відомо

Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, кажуть правоохоронці.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури повідомив, що співорганізаторами схеми були бізнесмени Олександр Цукерман (фігурує під прізвиськом Шеф або Шугармен на записах прослуховування) та Тимур Міндіч (Карлсон) — останнього називають наближеним до президента Володимира Зеленського.

За кілька годин до того, як правоохоронці НАБУ прийшли з обшуками до Міндіча, він перетнув державний кордон. Голова НАБУ Семен Кривонос заявив, що правоохоронці дізналися вже по факту, що Міндіч виїхав.

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.