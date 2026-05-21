Податковій США заборонили перевіряти декларації Трампа

Міністерство юстиції США уклало додаткову угоду з президентом США Дональдом Трампом, яка фактично забороняє Податковій службі США (IRS) надалі перевіряти його податкові декларації.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на документи, оприлюднені Мін’юстом.

Йдеться про окремий додаток до мирової угоди у справі про витік податкових декларацій Трампа. Документ підписав виконувач обов’язків генерального прокурора США Тодд Бланш.

Що означає це рішення

У документі зазначено, що IRS більше не зможе проводити податкові перевірки щодо самого Трампа, членів його родини, пов’язаних компаній та трастів за деклараціями, поданими до моменту набуття угодою чинності.

Основну угоду оприлюднили ще в понеділок. Вона передбачає створення фонду майже на 1,8 млрд доларів для компенсацій людям, які заявляли про політичне переслідування з боку правоохоронців. Однак про податкові питання в ній не згадувалося.

Новий документ з’явився вже наступного дня. При цьому його не підписували представники IRS або адвокати Трампа.

Реакція на рішення

Колишні керівники Податкової служби США розкритикували таке рішення. Ексочільник IRS Джон Коскінен заявив, що це створює «небезпечний прецедент».

«Це змушує замислитися, що саме президент приховує у своїх податкових деклараціях», — сказав він.

Інший колишній керівник IRS Денні Верфел заявив, що не пам’ятає випадків, коли служба заздалегідь погоджувалася назавжди відмовитися від перевірок конкретної людини чи компанії.

Трамп і податки

Ще під час свого першого президентського терміну Трамп упродовж кількох років відмовлявся публікувати податкові декларації, посилаючись на те, що вони перебувають на перевірці IRS. Це стало безпрецедентною ситуацією для американської політики, оскільки кандидати в президенти США традиційно розкривають свої податкові дані добровільно.

У 2020 році газета The New York Times опублікувала матеріали, засновані на податкових документах Трампа. Видання повідомляло, зокрема, про багатомільйонні збитки бізнесів Трампа та про те, що в окремі роки він сплачував дуже невеликі суми федерального податку.

Після цього Трамп заявив, що його декларації були незаконно передані журналістам, а сам витік назвав політичним переслідуванням.

У 2023 році Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення двом людям у справі про незаконне розголошення податкової інформації. Один із фігурантів визнав провину в передачі конфіденційних даних медіа.

Паралельно Трамп подав позови та вимагав компенсації через витік його податкових документів. Саме в межах врегулювання цих претензій і була укладена нинішня мирова угода між його командою та Мін’юстом США.

