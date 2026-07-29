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«Махинации на удобрениях»: государство недополучило 11,5 миллиона гривен

Криминал
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«Махинации на удобрениях»: государство недополучило 11,5 миллиона гривен
«Махинации на удобрениях»: государство недополучило 11,5 миллиона гривен
Детективы БЭБ завершили досудебное расследование в отношении директора предприятия по производству минудобрений в Полтавской области: газовый конденсат был только «на бумаге», а государство из-за фиктивных закупок недосчиталось 11,5 миллиона гривен налогов.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Детективы территориального управления БЭБ в Полтавской области завершили досудебное расследование в отношении директора предприятия по производству минеральных удобрений.
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По данным следствия, в течение семи месяцев 2025 года предприятие документально оформляло якобы закупку газового конденсата у 18 субъектов ведения хозяйства. На самом же деле никаких поставок не было.
«Такие „бумажные“ операции позволили обществу искусственно сформировать налоговый кредит и значительно уменьшить сумму налогов, которые должны поступить в государственный бюджет. Общая сумма ущерба — почти 11,5 млн грн», — говорится в сообщении.
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Директору предприятия инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебный подлог документов.
Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.
По материалам:
Finance.ua
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