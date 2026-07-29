«Махинации на удобрениях»: государство недополучило 11,5 миллиона гривен

Детективы БЭБ завершили досудебное расследование в отношении директора предприятия по производству минудобрений в Полтавской области: газовый конденсат был только «на бумаге», а государство из-за фиктивных закупок недосчиталось 11,5 миллиона гривен налогов.
По данным следствия, в течение семи месяцев 2025 года предприятие документально оформляло якобы закупку газового конденсата у 18 субъектов ведения хозяйства. На самом же деле никаких поставок не было.
«Такие „бумажные“ операции позволили обществу искусственно сформировать налоговый кредит и значительно уменьшить сумму налогов, которые должны поступить в государственный бюджет. Общая сумма ущерба — почти 11,5 млн грн», — говорится в сообщении.