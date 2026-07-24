ПАРТНЕРСКАЯ Депозит или зарубежная недвижимость: куда инвестировать украинцам? Сегодня 17:46

Крупнейшее в Украине агентство зарубежной недвижимости Homium объясняет, чем отличаются банковские вклады от инвестиций в жильё за рубежом.

В 2026 году вопрос сохранения капитала для украинцев уже не ограничивается выбором банка или валюты депозита. Инвесторы оценивают не только процентную ставку, но и способность актива защищать средства от инфляции, приносить регулярный доход и увеличиваться в стоимости.

Об особенностях этих инструментов и составляющих их потенциальной доходности рассказал CEO агентства зарубежной недвижимости Homium Артур Бразилевский.

Источник: данные и аналитика агентства зарубежной недвижимости Homium.

Депозит: доступность при ограниченной доходности

Банковский депозит остается простым и понятным способом хранения средств. Его условия можно оценить заранее, а открытие вклада не требует длительной подготовки. Однако фактический результат зависит от выбранной валюты.

По словам Артура Бразилевского, ставки по валютным депозитам зачастую лишь частично компенсируют инфляцию. Гривневые вклады могут предлагать более высокую номинальную доходность, но инвестору необходимо учитывать возможную девальвацию и валютные риски. В результате реальная прибыль может отличаться от ставки, указанной в банковском предложении.

Поэтому часть украинцев рассматривает инструменты, позволяющие не только хранить деньги, но и распределять капитал между разными активами.

Два источника дохода от недвижимости

Доходность зарубежной недвижимости формируется иначе. Владелец может получать регулярные поступления от аренды, а при росте рынка — дополнительную прибыль за счет увеличения стоимости объекта.

Арендные поступления.

Рост капитализации недвижимости.

Даже в пределах одной страны показатели могут различаться в зависимости от города, района, типа жилья и спроса со стороны арендаторов.

Доходность популярных направлений

Страна Доход от аренды Рост капитализации Совокупная доходность* Испания около 7% 7–10% 14–17% в год Черногория около 6% около 8% 14% в год Турция 5–7% около 4% 9–11% в год Греция около 5% до 9% 14% в год

*Показатели являются ориентировочными и зависят от конкретного объекта, региона, арендного спроса и ситуации на рынке.

Расчёт для объекта стоимостью 100 000 евро

Если применить указанные показатели к условному объекту стоимостью 100 000 евро, потенциальный годовой результат может выглядеть следующим образом:

Страна Доход от аренды Рост стоимости Общий результат Испания 7 000 € 7 000–10 000 € 14 000–17 000 € Черногория 6 000 € 8 000 € 14 000 € Турция 5 000–7 000 € 4 000 € 9 000–11 000 € Греция 5 000 € 9 000 € 14 000 €

Расчёты показывают возможный сценарий, но не гарантируют получение указанного дохода.

Депозит и недвижимость решают разные задачи

Сравнение этих инструментов только по процентной доходности не даёт полной картины. Депозит привлекает простотой и не требует управления активом. Недвижимость является материальным объектом, который можно сдавать в аренду, использовать для собственного проживания или передать по наследству.

Артур Бразилевский отмечает, что для инвесторов также важны стоимость актива в стабильной валюте и возможность одновременно получать арендный доход и рассчитывать на дальнейший рост цены.

При этом покупка недвижимости требует более тщательной подготовки. Необходимо учитывать расходы на приобретение и содержание объекта, местное законодательство, налоги, управление и возможные периоды без арендаторов.

От выбора страны к оценке объекта

Средняя доходность рынка может служить только первоначальным ориентиром. Итоговый результат зависит от расположения жилья, репутации застройщика, качества проекта, юридической чистоты сделки, арендного спроса и перспектив развития района.

В Homium подчеркивают: перед инвестированием необходимо оценить рынок, конкретный объект, возможные риски сделки, доступный бюджет и планируемый срок вложения средств. : перед инвестированием необходимо оценить рынок, конкретный объект, возможные риски сделки, доступный бюджет и планируемый срок вложения средств.

Homium По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.