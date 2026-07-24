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Незаконный джипинг в заповедниках нанес ущерб окружающей среде почти на 1,4 млн грн

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Инспекторы зафиксировали семь случаев нарушений
Инспекторы зафиксировали семь случаев нарушений
В 2026 году ориентировочный размер ущерба, причиненного незаконным проездом транспортных средств по территориям природно-заповедного фонда (ПЗФ), составляет около 1,4 млн грн.
Об этом сообщили в Министерстве экономики и окружающей среды Украины.
Соответствующие расчеты обнародовала Государственная экологическая инспекция Украины по результатам рассмотрения 14 обращений граждан, в частности, через приложение «ЭкоУгроза».

Инспекторы зафиксировали семь случаев нарушений

«Проезд механическими транспортными средствами по территориям ПЗФ является нарушением природоохранного законодательства. Такие действия разрушают экосистемы, повреждают почвенный покров, растительность и селения диких животных и влекут ответственность, предусмотренную законом», — сказано в сообщении.
Для предотвращения таких нарушений Госэкоинспекция совместно с работниками Карпатского национального природного парка и Национальной полиции проводит рейдовые мероприятия, направленные на выявление, документирование и прекращение незаконного проезда по территориям природно-заповедного фонда.
По состоянию на 22 июля 2026 года инспекторы Госэкоинспекции провели 6 мероприятий государственного контроля, зафиксировав 7 случаев незаконного проезда в заповедниках. Составлены и переданы в суд 7 административных протоколов по ст. 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Рассчитанный ущерб составил 41,7 тыс. грн, направлены требования по его возмещению.

В Минокружсреды обещают усилить контроль

«Заповедные территории предназначены для сохранения природы, а не для незаконного экстремального туризма. Каждый такой проезд в транспорте оставляет след в природе, который может восстанавливаться годами. Мы будем и далее усиливать контроль, чтобы такие нарушения не становились нормой для граждан», — отметил замминистра Александр Краснолуцкий.
В министерстве подчеркивают, что соблюдение режима охраны территорий природно-заповедного фонда обязательно для всех. Каждый случай незаконного джипинга будет получать надлежащую правовую оценку, а виновные будут нести ответственность согласно законодательству.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в национальном природном парке «Синевир» объявили о суровом запрете на передвижение по территории на джипах, квадроциклах, кроссовых мотоциклах и других внедорожных транспортных средствах. Для обнаружения нарушителей в парке установили дополнительную сеть фотоловушек и средств скрытой фото- и видеофиксации. Собранные материалы будут передаваться правоохранительным органам.
Также мы писали, что в природоохранных территориях Карпатского региона запустили систему электронного билета. Новый онлайн-сервис позволяет заранее приобрести билет на посещение, а администрациям учреждений вести прозрачный учет посетителей и эффективнее управлять рекреационной нагрузкой.
По материалам:
Finance.ua
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