День финансов: новый дизайн банкнот евро, тариф на воду во Львове, пехотно-штурмовые контракты Сегодня 17:45

В пятницу, 24 июля, Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней до 31 октября 2026 года, а Михаил Федоров объяснил, почему не соглашается на предложенные Зеленским должности.

👀 Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания.

Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке. Это займет всего несколько минут, однако нам очень поможет. Благодарим за доверие! Впереди много интересного 🔥.

Пехотно-штурмовые контракты

Министерство обороны расширило перечень должностей, на которые могут назначаться военнослужащие по пехотно-штурмовым контрактам, включив в них командиров боевых подразделений беспилотных систем и командиров минометных подразделений.

Приказ также уточняет, что перечень штатных должностей рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава применяется только к батальонам (отрядам), ротам (в том числе минометным и артиллерийским батареям), взводам, командам и группам, входящим в состав основных подразделений бригад, полков, отдельных центров и отдельных центров отдельных отделов. рот и взводов.

Банкомат «съел» деньги

Положили деньги в банкомат или терминал самообслуживания, но они так и не появились на счете? Или банкомат списал деньги с карты, но наличку не выдал? Такие ситуации случаются значительно чаще, чем многие думают. Finance.ua решил разобраться, почему это происходит, как действовать в такой ситуации и что можно сделать заблаговременно, чтобы свести риск к минимуму:

🎬 А в новом видео на нашем YouTube-канале адвокат Станислав Лифлянчик подробно разбирает все тонкости и подводные камни долговых обязательств. Вы узнаете, чем расписка отличается от договора займа, почему лучше писать ее от руки, как правильно указывать сумму в валюте, что делать в случае смерти должника и какие самые типичные ошибки совершают украинцы при займе денег 👇

Санкции против россии

Вчера мы рассказывали , что послы стран ЕС достигли политической договоренности по поводу 21-го пакета санкций против россии. Европейский Союз в рамках этого пакета санкций ввел полный запрет на использование системы SWIFT для 33 российских банков. После введения новых ограничений под санкциями Евросоюза находятся уже 94 финансовых учреждения рф, что составляет около половины банковского сектора страны.

10 новых дизайнов для банкнот евро

Европейский центральный банк представил первые варианты дизайна нового поколения банкнот евро. Это первое масштабное обновление внешнего вида европейской валюты с момента ее введения более 20 лет назад. Жители стран еврозоны могут проголосовать за предложенные варианты до 21 сентября. Окончательное решение нового дизайна Управляющий совет ЕЦБ планирует принять в конце года.

Также Укрпочта представила новый почтовый выпуск «Тризуб. Честь», посвященный главному государственному символу Украины. Автором эскиза стал художник Алексей Кустовский (Кусто). В своей работе он изобразил Трезубец не только как символ украинской государственности, но и как образ украинцев, которые изо дня в день защищают страну.

Кроме того, Национальный банк к 35-летию Независимости выпустит памятную монету. Тираж составит до 5 тысяч штук, а номинал — 20 гривен.

Пошлины для 60 стран

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых пошлин на импорт товаров из около 60 стран мира из-за их «невыполнения запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда». Новые тарифы начнут действовать с 25 июля. Для большинства других стран тариф составит 12,5%. В то же время импорт из Европейского Союза и Тайваня будет облагаться пошлиной не выше 10%.

Новое пособие ветеранам

В Украине предлагают ввести новый вид государственной поддержки для ветеранов и ветеранок с инвалидностью в результате войны — частичную компенсацию стоимости самостоятельно приобретенного автомобиля. Два соответствующих законопроекта зарегистрированы в Верховной Раде. Документы предлагают выплачивать ветеранам и ветеранкам с инвалидностью в результате войны компенсацию в размере до 120 тыс. грн за самостоятельно приобретенный автомобиль.

Подготовка проекта госбюджета на 2027 год

Кабинет Министров приступил к подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год. Министерства должны до 31 июля представить предложения по основным параметрам документа. Правительство планирует представить проект Государственного бюджета в Верховную Раду до 15 сентября.

Тариф на воду во Львове

С 1 августа 2026 года во Львове будет действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Стоимость водоснабжения составит 36,04 грн. за 1 куб. м, водоотвод — 20,34 грн за 1 куб. м. Общий тариф будет составлять 56,38 грн за кубометр.

Для жителя, использующего 3 м³ воды в месяц, сумма за водоснабжение и водоотвод вырастет ориентировочно на 92 грн. Для семьи, потребляющей 9 м³, — примерно на 275 грн в месяц.

Как рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, львовский аэропорт возобновит работу, как только будут решены вопросы безопасности. Речь идет о неделях, не о месяцах.

Подаренные авто

Во втором квартале 2026 года в Украине по договорам дарения было перерегистрировано 10 598 транспортных средств. Это на 42% больше, чем в первом квартале, и на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем украинцы ежемесячно оформляют около 3,3 тыс. транспортных средств по договорам дарения. Кроме массовых моделей, во втором квартале по договорам дарения переоформили и ряд дорогих автомобилей. Среди них Rolls-Royce Spectre, BMW i7, Rivian R1T, Porsche 718 Boxster, Smart #3.

Кстати, в июне 2026 г. рынок новых легковых автомобилей в ЕС вырос в годовом исчислении на 13,6% - до 1 147 962 ед. Наибольший прирост (+60,7%) снова продемонстрировал сегмент электромобилей. В I полугодии в ЕС было зарегистрировано почти 5,9 млн новых легковых авто, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.