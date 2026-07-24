Федоров пояснив, чому не погоджується на запропоновані Зеленським посади Сьогодні 10:40

Михайло Федоров

Михайло Федоров заявив, що не погодиться на жодну із запропонованих президентом Володимиром Зеленським посад у державному секторі, окрім посади міністра оборони.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Суспільне.

Федоров пояснив свою позицію

Він заявив, що вдячний президенту за запропоновані варіанти роботи на користь України, однак вважає, що саме міністр оборони належить до посад, які безпосередньо впливають на хід війни.

«Сьогодні є лише три посади, які, окрім військових на полі бою, реально визначають хід війни: президент України, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони», — сказав Федоров.

На думку Федорова, жодна з інших посад «не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії.

Про роботу в Міноборони

Федоров нагадав, що у січні 2026 року на запрошення президента разом із командою прийшов до Міністерства оборони з планом завершення війни.

«Планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони», — зазначив він.

За його словами, план отримав назву Air-Land-Economy і передбачав захист повітряного простору, стабілізацію фронту та завдання удару по економіці країни-агресора.

«Упродовж шести місяців ми послідовно реалізовували саме цей план. Вперше за останні роки Україна почала перехоплювати ініціативу. Наші спільні результати створили те, чого раніше не було, — вікно можливостей, щоб змусити росію до миру силою. І його не можна втратити», — резюмував експосадовець.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, 12 липня Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів у межах нової політичної стратегії України. Тоді Федоров також підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. На тлі цього у Києві та низці інших міст люди вийшли на мирні акції протесту з гаслами «Поверніть Федорова».

21 липня Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Сил оборони. Його посаду зайняв Михайло Драпатий.

23 липня Зеленський повідомив , що запропонував Михайлу Федорову обійняти посаду віцепрем’єр-міністра з військових новацій.

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