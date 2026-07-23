Зеленський запропонував Федорову посаду віцепрем’єра з військових інновацій Сьогодні 15:10

Президент України Володимир Зеленський і колишній міністр оборони Михайло Федоров

Президент України Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову обійняти посаду віцепрем’єр-міністра з військових новацій.

Про це Зеленський заявив на пресконференції з премʼєр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, передають « Суспільне » та « Укрінформ ».

Федоров залишається в команді

Відповідаючи на запитання журналістів про подальшу роботу Михайла Федорова, президент зазначив, що бачить його у своїй команді.

За словами президента, він запропонував Федорову кілька варіантів подальшої роботи. Останньою пропозицією стала посада віцепрем’єр-міністра з військових новацій.

Посада передбачає координацію військових інновацій

«І це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міноборони, з керівництвом, з головкомом нашої армії, з президентом. Все це можна робити, і повинні робити кожного дня», — сказав президент.

На пресконференції Зеленський також заявив, що колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та генерал Андрій Гнатов продовжать працювати поруч із новим керівництвом армії.

«Ми все розуміємо, тому будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Гнатов не відпочивали, а передавали голоси новому командуванню, щоб були поруч, допомагали, радили», — сказав президент.

Раніше Finance.ua розповідав , що 21 липня Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Сил оборони. Його посаду зайняв Михайло Драпатий.

Крім того, Зеленський тоді ж повідомив, що запропонував Михайлові Федорову нову «посаду у владі», пов’язану з розвитком технологічної складової держави.

12 липня Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів у межах нової політичної стратегії України. Прем’єр-міністерці Юлії Свириденко він запропонував очолити новий напрямок у відносинах з одним із ключових партнерів.

У відставку подав і Михайло Федоров.

Зеленський пояснював, що звільнення Федорова було пов’язане з відсутністю ефективної взаємодії між Міноборони та керівництвом ЗСУ. За його словами, сторони не змогли налагодити роботу без участі глави держави, хоча мали співпрацювати щодня.

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