В Одеській ОВА підтвердили зупинку експорту через українські порти Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Через майже безперервні ракетно-дронові удари по портах Великої Одеси та по іноземних цивільних комерційних суднах фактично зупинився український експорт Чорним морем.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, третій тиждень Одеса під постійними обстрілами окупантів. Щодоби лунає щонайменше 10 попереджень про повітряну тривогу — росіяни завдають ударів дронами, ракетами.

«Люди постійно перебувають у тривожному стані, бо обстріли не припиняються третій тиждень… Ворог дуже активно обстрілює Одесу, обстрілює порти…», — констатував Кіпер.

Він зазначив, що з 2023 року, коли було відкрито «морський коридор», окупанти увесь час намагалися його зірвати. Росіяни вели розвідку, обстрілювали порти та намагалися завдати шкоди іноземному торгівельному флоту.

Проте таких масованих атак, як відбуваються останнім часом, раніше не було й такий терор «створює певні проблеми та зменшує обсяги експорту-імпорту» через порти Одещини. Як підтвердив Кіпер, за рішенням судновласників, іноземні комерційні судна не заходять в українські порти та експорт зупинений.

«Його (експорту — УНІАН) велика частина зупинена… Понад тиждень саме по цивільних суднах була завдана велика кількість ударів, загинула велика кількість іноземних громадян… Зокрема, у неділю завдали удару по судну, де був екіпаж з громадян Сирії та Індії — 10 людей загинуло. Ситуація критична… Загалом на Одещині за останній тиждень загинуло 30 людей та 80 отримали поранення», — підкреслив посадовець.

УНІАН За матеріалами:

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