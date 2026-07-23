Скасовано рішення Кабміну Свириденко щодо бронювання: про що йдеться

Новий Кабінет міністрів України скасував постанови попереднього уряду, які передбачали створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.
Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
Так, уряд Сергія Корецького скасував постанову від 8 липня «Деякі питання утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час». Варто зазначити, що вона не була оприлюднена.
Нещодавно з’ясувалося, що вказаний Коордцентр мав би діяти як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну.
Серед його ключових завдань:
координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання;
розгляд пропозицій держорганів щодо визнання підприємств, установ і організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення.
Також вказано, що державним органам потрібно було б враховувати рекомендації Коордцентру під час ухвалення рішень про критичну важливість підприємств.
Ця ідея уряду Юлія Свириденко одразу опинилися у центрі уваги суспільства та спровокувала активні дискусії щодо доцільності такого дорадчого органу.