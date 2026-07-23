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Скасовано рішення Кабміну Свириденко щодо бронювання: про що йдеться

Казна та Політика
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Новий Кабінет міністрів України скасував постанови попереднього уряду, які передбачали створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.
Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
Так, уряд Сергія Корецького скасував постанову від 8 липня «Деякі питання утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час». Варто зазначити, що вона не була оприлюднена.
Нещодавно з’ясувалося, що вказаний Коордцентр мав би діяти як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну.

Серед його ключових завдань:

  • координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання;
  • розгляд пропозицій держорганів щодо визнання підприємств, установ і організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення.
Також вказано, що державним органам потрібно було б враховувати рекомендації Коордцентру під час ухвалення рішень про критичну важливість підприємств.
Ця ідея уряду Юлія Свириденко одразу опинилися у центрі уваги суспільства та спровокувала активні дискусії щодо доцільності такого дорадчого органу.
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Згодом з’ясувалося, під час доопрацювання вищезазначеної постанови головним розробником не враховано зауваження:
  • Міністерства енергетики;
  • Міністерства внутрішніх справ;
  • Міністерства юстиції;
  • Міністерства розвитку громад та територій;
  • Служби безпеки України.
Враховуючи всі згадані фактори, новий уряд Корецького вирішив скасувати постанову про утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.
Скасовано рішення Кабміну Свириденко щодо бронювання: про що йдеться
За матеріалами:
Finance.ua
Бронювання
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