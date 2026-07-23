Україна отримала від МВФ другий транш на 690 млн доларів Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Рада виконавчих директорів МВФ затвердила нову програму 26 лютого 2026 року

Україна отримала другий транш у межах нової чотирирічної програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (Extended Fund Facility, EFF) у розмірі 503 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ), що еквівалентно близько 690 млн доларів США.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків і забезпечення макрофінансової стабільності в умовах триваючої повномасштабної війни.

Після надходження другого траншу загальний обсяг фінансування, отриманого Україною в межах нової програми EFF, сягнув близько 2,2 млрд доларів США.

Нова програма фінансування

Рада виконавчих директорів МВФ затвердила нову програму 26 лютого 2026 року. Її загальний обсяг становить 8,1 млрд доларів США, а реалізація розрахована на 2026−2029 роки.

У Мінфіні зазначили, що програма враховує оновлені макроекономічні та безпекові умови, а також значні поточні й середньострокові потреби України у фінансуванні.

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«Загалом за час повномасштабної війни, до держбюджету надійшло 15,6 млрд доларів США фінансової допомоги від Фонду. Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Програма передбачає реалізацію виваженої фіскальної політики, зокрема заходи щодо посилення мобілізації доходів через створення рівних умов для платників податків і зменшення можливостей для ухилення від сплати податків.

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Нова програма також сприяє залученню масштабної зовнішньої фінансової підтримки для покриття бюджетних потреб.

За спільними оцінками уряду України та МВФ, загальний дефіцит зовнішнього фінансування у 2026−2029 роках становитиме орієнтовно 136,5 млрд доларів США за базовим сценарієм.

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