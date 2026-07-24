Рада готує законодавчу базу для перших виборів після війни Сьогодні 11:10

Україна консультується з міжнародними партнерами

У Верховній Раді спільно з експертами та представниками громадянського суспільства напрацьовують законодавчу основу для проведення перших виборів після скасування воєнного стану. Водночас підготовка до виборчого процесу не означає, що вибори відбудуться найближчим часом.

Про це йшлося під час тематичної дискусії, організованої Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, за участі послів держав-учасниць ОБСЄ, передає Судово-юридична газета.

Вибори під час воєнного стану неможливі

Учасники заходу обговорили підготовку України до перших повоєнних виборів та виклики, які не мають аналогів у сучасній Європі.

У Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування наголосили, що підготовка до виборів не означає поспіх, а є проявом відповідального підходу.

При цьому в комітеті підкреслили, що поки в Україні діє воєнний стан, проведення виборів є неможливим.

Які питання необхідно врегулювати

Перед проведенням виборів Україна має вирішити низку важливих питань, серед яких:

забезпечення участі в голосуванні мільйонів громадян, які перебувають за кордоном;

реалізація виборчих прав внутрішньо переміщених осіб;

організація голосування військовослужбовців;

відновлення та захист виборчої інфраструктури;

актуалізація Державного реєстру виборців;

забезпечення безпеки виборчого процесу;

протидія можливому зовнішньому втручанню.

«Кожне з цих питань потребує окремого рішення, але разом вони мають сформувати цілісну та зрозумілу виборчу систему», — зазначили у Комітеті.

Україна консультується з міжнародними партнерами

У Верховній Раді вже працюють над майбутньою законодавчою базою для проведення виборів спільно з експертним середовищем та представниками громадянського суспільства.

Також Україна проводить консультації з міжнародними партнерами, зокрема ОБСЄ, щодо правової експертизи, технічної підтримки, обміну досвідом та майбутнього міжнародного спостереження за виборчим процесом.

У Комітеті зазначили, що перші повоєнні вибори мають відбутися не просто якнайшвидше, а тоді, коли держава зможе гарантувати їхню безпеку, прозорість і легітимність.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив про досягнення консенсусу щодо неможливості проведення виборів в Україні під час воєнного стану.

Також Finance.ua писав , що проведення майбутніх виборів в Україні може коштувати державі щонайменше 20 млрд гривень, враховуючи всі супутні витрати.

Володимир Зеленський зазначав , що готовий до виборів і «не тримається» за посаду. Водночас залишаються питання безпеки, організації голосування військових та законодавчої бази, яка забезпечить легітимність процесу.

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