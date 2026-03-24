В Україні не проводитимуть вибори під час воєнного стану

У парламенті окреслили ключові виклики
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив про досягнення консенсусу щодо неможливості проведення виборів в Україні під час воєнного стану.
Про це він заявив під час круглого столу, присвяченого підготовці до перших національних повоєнних виборів, передає Судово-юридична газета.

Підготовка до повоєнних виборів

«Наша робота є абсолютно відкритою. Ми обговорюємо ці складні питання не фрагментарно і не в закритих кабінетах. Ми досягли консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану. Водночас попереду багато роботи щодо участі українців за кордоном у виборах, а також пошуку найкращих механізмів забезпечення повноцінного голосування для наших Захисників і Захисниць», — сказав Олександр Корнієнко.
У межах заходу презентували напрацювання тематичних підгруп, які охоплюють ключові аспекти майбутнього виборчого процесу. Зокрема, йдеться про:
  • адміністрування виборів;
  • участь громадян України за кордоном;
  • забезпечення виборчих прав військовослужбовців;
  • участь внутрішньо переміщених осіб;
  • організацію голосування на тимчасово окупованих і прифронтових територіях.
Окрему увагу приділили питанням безпеки проведення виборів.
Читайте також
За словами віцеспікера, окремими напрямами, які ще потребують доопрацювання, залишаються парламентські вибори та питання фінансування повоєнного виборчого процесу.
Після завершення роботи тематичних підгруп планується провести окреме засідання щодо виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань у сфері виборчого права. На ньому у відкритому форматі визначать стан виконання відповідних вимог та подальші кроки.
Нагадаємо, раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявляв, що проведення майбутніх виборів в Україні може коштувати державі щонайменше 20 млрд гривень, враховуючи всі супутні витрати.
Володимир Зеленський зазначав, що готовий до виборів і «не тримається» за посаду. Водночас залишаються питання безпеки, організації голосування військових та законодавчої бази, яка забезпечить легітимність процесу.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Також за темою
Також за темою
