0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи всі рішення «про критичність» втратять чинність 1 вересня

89
Підприємець і документи про "критичність"
Підприємець і документи про "критичність"
Частина рішень про визначення підприємств як «критично важливих» не втратить чинність із 1 вересня. Водночас для окремих категорій підприємств встановлені різні строки дії таких рішень.
Про це йдеться у поясненні адвокатки Дар’ї Тарасенко.

Які «критичності» не втратять чинність

Як зазначає експертка, постанова КМУ розрізняє дві ключові категорії:
  • критично важливі підприємства для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань,
  • критично важливі установи для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
За словами адвокатки, рішення щодо першої категорії — підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ, — не втратять чинності з 1 вересня. Вони продовжують діяти в межах чинного регулювання.
Читайте також
Водночас, як пояснює Тарасенко, для критично важливих установ, що забезпечують функціонування економіки та життєдіяльність населення, передбачено інший підхід.
Такі рішення втратять чинність не пізніше 1 вересня 2026 року, хоча в окремих випадках це може статися раніше.

Які категорії важливо не плутати

Адвокатка наголошує, що важливо розрізняти різні види «критичності», передбачені постановою КМУ № 76.
До першої групи входять критично важливі для потреб ЗСУ — п. 9−17 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених Постановою КМУ 76.
До другої належать критичні важливі у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності - п. 2−8 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених Постановою КМУ 76 та Наказом Міноборони від 28.10.2025 № 722.
Місце для вашої реклами
Як підсумовує Тарасенко, ключове — правильно ідентифікувати категорію підприємства, адже саме від цього залежить строк дії рішення про «критичність».
Раніше ми повідомляли, що Кабмін опублікував зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників та зобов’язав переглянути статус усіх критично важливих підприємств. За посиланням ми розповідали, що треба зробити підприємствам.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БронюванняВійськовозобов'язаний
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems