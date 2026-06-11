Чи всі рішення «про критичність» втратять чинність 1 вересня Сьогодні 07:05

Підприємець і документи про "критичність"

Частина рішень про визначення підприємств як «критично важливих» не втратить чинність із 1 вересня. Водночас для окремих категорій підприємств встановлені різні строки дії таких рішень.

Про це Про це йдеться у поясненні адвокатки Дар’ї Тарасенко.

Які «критичності» не втратять чинність

Як зазначає експертка, постанова КМУ розрізняє дві ключові категорії:

критично важливі підприємства для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань,

критично важливі установи для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

За словами адвокатки, рішення щодо першої категорії — підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ, — не втратять чинності з 1 вересня. Вони продовжують діяти в межах чинного регулювання.

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Водночас, як пояснює Тарасенко, для критично важливих установ, що забезпечують функціонування економіки та життєдіяльність населення, передбачено інший підхід.

Такі рішення втратять чинність не пізніше 1 вересня 2026 року, хоча в окремих випадках це може статися раніше.

Які категорії важливо не плутати

Адвокатка наголошує, що важливо розрізняти різні види «критичності», передбачені постановою КМУ № 76.

До першої групи входять критично важливі для потреб ЗСУ — п. 9−17 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених Постановою КМУ 76.

До другої належать критичні важливі у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності - п. 2−8 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених Постановою КМУ 76 та Наказом Міноборони від 28.10.2025 № 722.

Як підсумовує Тарасенко, ключове — правильно ідентифікувати категорію підприємства, адже саме від цього залежить строк дії рішення про «критичність».

Раніше ми повідомляли, що Кабмін опублікував зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників та зобов’язав переглянути статус усіх критично важливих підприємств. За посиланням ми розповідали, що треба зробити підприємствам.

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