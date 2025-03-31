Зеленський доручив організувати вибори після повного припинення вогню, — The Economist Сьогодні 11:28 — Казна та Політика

Зеленський доручив організувати вибори після повного припинення вогню, — The Economist

Минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню, яке, на думку американців, вони можуть запровадити до кінця квітня.

Про це повідомили урядові джерела The Economist.

Стверджується, що перше підтвердження може з’явитися напередодні або 5 травня, коли має відбутися парламентське голосування щодо продовження воєнного стану, термін якого спливає 8 травня. Скасування воєнного стану є необхідним першим етапом для запуску виборчого процесу.

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Джерела розходяться в думках щодо точних термінів, але більшість стверджує, що Зеленський націлений на літо. Закон вимагає щонайменше 60 днів для проведення передвиборчої кампанії, тож найпершою можливістю буде початок липня. Але деякі джерела кажуть, що кампанія триватиме три місяці: саме стільки часу, як заявили в парламенті, потрібно виборчим органам для відновлення списків виборців у розпал війни.

Неназваний чиновник вважає, що Зеленський спробує застати суперників зненацька липневими виборами, сподіваючись, що стислі терміни дозволять йому балотуватися без опонентів. Такий поворот був би вигідний не лише президенту, стверджує джерело: «Довга кампанія розірве країну на частини».

Наголошується, що поспішне голосування ризикує погіршити і без того напружені відносини між потужним, централізованим президентським офісом і рештою політичного світу України.

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Знайти спосіб для мільйонів виборців за кордоном, в окопах або в окупованих росією регіонах проголосувати буде «ще важче». Одним із рішень могло б стати використання урядового додатка для смартфонів «Дія». Але це підніме питання прозорості. Будь-яка зміна означала б зміну конституції, що вимагало б більшості у дві третини голосів у парламенті.

Видання вказує, що протягом багатьох місяців український президент стикався з інтенсивним тиском з-за кордону: з боку російського диктатора володимира путіна, який ставив під сумнів його легітимність, і з боку президента США Дональда Трампа, який повторював тези путіна.

«Обидва, схоже, були роздратовані впертістю Зеленського. Вони підштовхували його до проведення виборів у розпал війни, не сумніваючись, що українські виборці зроблять їм послугу, усунувши його з посади», — стверджує The Economist.

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Але ганебне поводження пана Трампа з ним у перший тиждень березня підвищило його рейтинги, як показало опитування, проведене на замовлення журналу The Economist, і, схоже, змінило його розрахунки.

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