Рада підтримала постанову про проведення виборів президента після закінчення війни — Finance.ua
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Рада підтримала постанову про проведення виборів президента після закінчення війни

Казна та Політика
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Рада підтримала постанову про проведення виборів президента після закінчення війни
Рада підтримала постанову про проведення виборів президента після закінчення війни
У вівторок, 25 лютого, Верховна Рада проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні, у якій йдеться про те, що повноваження президента Володимира Зеленського мають тривати до завершення воєнного стану. Напередодні за неї вже голосували, але схвалити не змогли.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Так, за його словами 268 нардепів проголосували за постанову № 13 041 «Заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії рф».
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Железняк навів уривки з документа, у якому йдеться, що відповідальним за неможливість провести вибори в Україні, які визнала б міжнародна спільнота, є російський лідер володимир путін.
Також у постанові йдеться, що український народ і Верховна Рада не ставить під сумнів мандат президента Володимира Зеленського, адже його обрали «на вільних, прозорих, демократичних виборах».
Водночас «український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни», однак лише після досягнення «всеохопного, справедливого і сталого миру для України», йдеться в тексті документу.
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«Парламент… акцентує увагу на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошує, що президент… Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України», — зазначається у заяві.
Також депутати закликали міжнародне співтовариство об’єднати зусилля з метою досягнення спільної перемоги, припинення збройної агресії рф проти України.
«Лише встановлення справедливого і сталого миру для України дасть змогу відновити нормальне життя в державі, невід’ємною частиною якого буде проведення виборів відповідно до Конституції та законів України, з дотриманням усіх міжнародних стандартів правової демократичної держави», — наголошується у документі.
Зауважимо, напередодні, 24 лютого, парламент теж голосував за цю постанову, однак тоді для її ухвалення забракло голосів.
За матеріалами:
Діло
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