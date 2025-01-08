Чи будуть в Україні вибори онлайн та голосування поштою: що кажуть у Раді — Finance.ua

Чи будуть в Україні вибори онлайн та голосування поштою: що кажуть у Раді Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Чи будуть в Україні вибори онлайн та голосування поштою: що кажуть у Раді

Розмови та чутки стосовно того, що влада готується до проведення виборів онлайн, є виключно маніпуляціями. Це питання викликає недовіру у громадян, як і голосування поштою.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Якщо ми говоримо про онлайн-голосування і досвід інших країн, це повинна бути абсолютно незалежна система, якою в наших реаліях може займатися ЦВК. Наскільки мені відомо, ЦВК не має своєї „Дії“ для проведення виборів», — відзначила Шуляк.

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За її словами, Україна зокрема вивчала досвід Естонії, якій знадобилося 25 років для того, щоб втілити можливість голосування онлайн.

«Скільки років це займе в України, я думаю, ніхто не може сказати. Незважаючи те, що ми на сьогодні є однією із найбільш цифрових держав у світі», — зазначила голова «Слуги народу».

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Крім того, як відзначила Шуляк, у суспільства небагато довіри до питання виборів онлайн, як, власне, і до поштового голосування — лише 8% громадян підтримали б такий формат волевиявлення.

«Досвід (різних країн. — Ред.) ми можемо вивчати, але коли буде ухвалюватися рішення, як проводити перші повоєнні вибори, звичайно, буде враховуватись обов’язково і думка суспільства. Нам дуже важливо, щоб вибори відбулися в зрозумілий демократичний спосіб, з тим, щоб результати таких виборів були прийняті всіма в суспільстві», — пояснила вона.

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