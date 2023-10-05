Зеленський назвав умову, за якої відбудуться вибори в Україні під час війни — Finance.ua

Зеленський назвав умову, за якої відбудуться вибори в Україні під час війни Сьогодні 14:29 — Казна та Політика

Зеленський назвав умову, за якої відбудуться вибори в Україні під час війни

Президентські вибори в Україні мали б пройти навесні 2024 року. Глава держави Володимир Зеленський допустив можливість проведення виборів під час війни.

Про це повідомляє Sky TG24

В Україні відповідно до закону влаштовувати вибори під час дії воєнного стану забороняється. Втім, український лідер заявив, що не виключає ймовірність проведення виборів під час війни.

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За словами Зеленського, проводити вибори в умовах війни — справа непроста. Однак, якщо вдасться вирішити два питання, то вони цілком можуть відбутися й під час дії воєнного стану. По-перше, Верховна Рада має внести необхідні зміни до законодавства. По-друге, слід гарантувати безпеку учасникам голосування.

«Якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні пройдуть вибори», — наголосив президент.

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Президент вже зазначав, що для проведення виборів в Україні передусім слід внести зміни до законодавства. Також він наводив аргументи проти президентських та парламентських виборів під час війни.

За словами Зеленського, усі громадяни України повинні мати можливість проголосувати. Однак наразі це важко зробити військовим на передовій. Крім того, право голосу мають використати і українці, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Процес голосування треба зробити максимально безпечним — захистити виборців від російських атак. Також на вибори потрібні кошти, які наразі краще витрачати на оборону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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