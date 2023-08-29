В Офісі президента поставили крапку в питанні виборів під час війни — Finance.ua

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В Офісі президента поставили крапку в питанні виборів під час війни

Казна та Політика
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В Офісі президента поставили крапку в питанні виборів під час війни
В Офісі президента поставили крапку в питанні виборів під час війни
Вибори під час війни в Україні провести неможливо. Серед основних причин — безпека, фінансування, можливість реєстрації виборців.
«Президент абсолютно реалістично дивиться, на відміну від багатьох людей, які досить дивно поводяться. Вони думають, що є дві України — одна воює, а інша може займатися тим, чим займалася 33 роки, тобто займатися своїми політичними кар'єрами», — заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі «Сніданок з 1+1».
При цьому він нагадав, що в країні введено воєнний стан.
«У нас дійсно мільйон людей, які сьогодні мають стосунок до подій на передньому краї. Організувати вибори там практично неможливо. Президент про це чітко говорить: якщо будуть спостерігачі, які можуть сидіти в окопах», — пояснив політик.
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Крім того, він вказав, що не варто забувати про постійні атаки росії на українські міста.
«Як проводити агітацію? У нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити? У нас є величезна кількість тимчасово переміщених людей. Це навіть не 7 мільйонів, про які говорять всесвітні організації, це понад 14 мільйонів, якщо ще брати внутрішньо переміщених. Яким чином провести в такі короткі терміни перереєстрацію реєстру виборців?" — обурився Подоляк.
Також він підкреслив, що стоїть питання ціни виборів.
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Нагадаємо, 27 серпня президент Володимир Зеленський нагадав, що українське законодавство забороняє проводити вибори у період воєнного стану. При цьому він заявив, що готовий піти на цей крок, але союзники повинні допомогти виконати ряд умов, а саме:
  • мають бути готові українські парламентарі до швидких змін до виборчого кодексу;
  • союзники повинні бути готові виділити мінімум 5 мільярдів;
  • спостерігачі повинні бути в окопах, щоб вибори були легітимні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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