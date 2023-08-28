Чи можливі вибори під час війни: відповідь Зеленського — Finance.ua

Чи можливі вибори під час війни: відповідь Зеленського
Проводити вибори, згідно з законодавством, заборонено. Але український парламент може змінити законодавство, якщо США та Європа погодяться виконати декілька умов.
Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу «1+1».
Днями сенатор Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Україні мають відбутися вибори, попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення рф.
Президент України відповів, як він ставиться до виборів в Україні під час повномасштабної війни.
«Проводити вибори, згідно законодавства, заборонено. А Ліндсі, ми з ним зустрічалися і говорили. Розколоти підтримку США може кілька елементів. Один з них — це вибори. Були голоси в Республіканській партії, а потім американська преса це підтримала, що США навіть у час війни проводили вибори. Логіка є в тому, що якщо захищаєш демократію, то під час війни ти маєш про цей захист думати, а вибори — один з елементів захисту. Але згідно законодавства (люди ж не просто так це зробили), заборонено вибори. Провести їх складно», — сказав президент.
Він наголосив, що українські парламентарі могли б внести зміни в законодавство та у виборчий кодекс, щоб зробити вибори можливими. Але, якщо США та європейські партнери виконають декілька умов.
«Я сказав, якщо ви готові дати мені 5 млрд, бо я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 млрд. Мені здається, саме така сума потрібна для виборів у звичайний час, а у воєнний — я не знаю, яка це сума. Проводити в кредит вибори я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду», — розповів Зеленський.
Окрім фінансової підтримки, за словами президента, США та Європа мають забезпечити прозорість виборів, а саме, направити в Україну своїх спостерігачів, включно з лінією фронту.
«Але, найголовніше — давайте ризикувати тоді разом. Спостерігачі повинні бути в окопах. Я йому сказав, на передову ми маємо відправити спостерігачів, щоб наші вибори були легітимними для всього світу. Це абсолютно справедливо», — сказав він.
Президент також зазначив, що він не хоче фантазувати про життя без виборів протягом 3, 5 чи 7 років.
«Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що вона тримається. Я ні за що не тримаюся. Я б хотів провести вибори», — підсумував глава держави.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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