Чи можливі вибори під час війни: відповідь Зеленського — Finance.ua

Чи можливі вибори під час війни: відповідь Зеленського Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Чи можливі вибори під час війни: відповідь Зеленського

Проводити вибори, згідно з законодавством, заборонено. Але український парламент може змінити законодавство, якщо США та Європа погодяться виконати декілька умов.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу «1+1».

Днями сенатор Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Україні мають відбутися вибори, попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення рф.

Президент України відповів, як він ставиться до виборів в Україні під час повномасштабної війни.

Читайте також У Мінцифри пояснили, чи можливі вибори в Україні через Дію

«Проводити вибори, згідно законодавства, заборонено. А Ліндсі, ми з ним зустрічалися і говорили. Розколоти підтримку США може кілька елементів. Один з них — це вибори. Були голоси в Республіканській партії, а потім американська преса це підтримала, що США навіть у час війни проводили вибори. Логіка є в тому, що якщо захищаєш демократію, то під час війни ти маєш про цей захист думати, а вибори — один з елементів захисту. Але згідно законодавства (люди ж не просто так це зробили), заборонено вибори. Провести їх складно», — сказав президент.

Він наголосив, що українські парламентарі могли б внести зміни в законодавство та у виборчий кодекс, щоб зробити вибори можливими. Але, якщо США та європейські партнери виконають декілька умов.

Читайте також Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни

«Я сказав, якщо ви готові дати мені 5 млрд, бо я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 млрд. Мені здається, саме така сума потрібна для виборів у звичайний час, а у воєнний — я не знаю, яка це сума. Проводити в кредит вибори я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду», — розповів Зеленський.

Окрім фінансової підтримки, за словами президента, США та Європа мають забезпечити прозорість виборів, а саме, направити в Україну своїх спостерігачів, включно з лінією фронту.

«Але, найголовніше — давайте ризикувати тоді разом. Спостерігачі повинні бути в окопах. Я йому сказав, на передову ми маємо відправити спостерігачів, щоб наші вибори були легітимними для всього світу. Це абсолютно справедливо», — сказав він.

Президент також зазначив, що він не хоче фантазувати про життя без виборів протягом 3, 5 чи 7 років.

«Я не хочу, щоб до влади було ставлення, що вона тримається. Я ні за що не тримаюся. Я б хотів провести вибори», — підсумував глава держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.