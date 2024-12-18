В Україні може запрацювати онлайн-голосування на виборах після війни — Finance.ua

В Україні може запрацювати онлайн-голосування на виборах після війни Сьогодні 11:46 — Казна та Політика

В Україні може запрацювати онлайн-голосування на виборах після війни

Україна вивчає європейські моделі проведення виборів, зокрема електронне голосування. Воно може запрацювати у країні після завершення війни з росією.

Про це в коментарі Politico розповіла голова партії «Слуга Народу» та керівниця Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк.

За її словами, для проведення післявоєнних виборів необхідно використати найкращі та найбільш ефективні практики.

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Шуляк також наголосила, що є велика проблема з реєстром виборців, позаяк чимало українців виїхали за кордон або є внутрішньо переміщеними особами. Останніх, за словами посадовиці, 6,5 мільйона людей.

«Де вони зараз, де вони будуть голосувати — всі ці питання мають бути розв’язані», — наголошує посадовиця.

Саме через такі проблеми Україна вивчає європейські практики проведення виборів, зокрема через електронне голосування. Олена Шуляк додала, що розглядаються також можливості голосування поштою, особистого голосування за кордоном у день виборів або ж голосування за дорученням.

Нагадаємо, ще наприкінці вересня видання Economist, не вказуючи джерел, написало, що президент України Володимир Зеленський начебто розглядає можливість проведення президентських виборів у наступному, 2025 році на тлі падіння його рейтингів. За допомогою виборів президент нібито хоче зміцнити свою владу.

Уже на початку листопада Economist написав (теж без вказівки на конкретні джерела), що найраніша дата виборів, яку обговорюють в Україні, — це 25 травня 2025 року.

Журналісти покликалися на представників «одного ймовірного конкурента Володимира Зеленського» на потенційних президентських виборах, які сказали, що Україні потрібні вибори, але вони остерігаються робити публічну заяву про це, побоюючись різкої негативної реакції з боку Офісу президента.

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Співрозмовник hromadske в Офісі президента визнавав, що у владі ведуть розмови про можливі майбутні вибори, однак поки не розробляють конкретних сценаріїв для їхнього проведення.

hromadske За матеріалами:

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