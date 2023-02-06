Голова Мінцифри розповів, за яких умов в Україні з’являться онлайн-вибори — Finance.ua
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Голова Мінцифри розповів, за яких умов в Україні з’являться онлайн-вибори

Казна та Політика
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Голова Мінцифри розповів, за яких умов в Україні з’являться онлайн-вибори
Голова Мінцифри розповів, за яких умов в Україні з’являться онлайн-вибори
Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що про впровадження виборів через «Дію» зараз не йдеться взагалі.
Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».
На запитання про використання застосунку для «більш глобальних цілей», ніж опитування, які вже проводяться у «Дії», Федоров сказав, що зараз взагалі немає такої мети — займатися виборами через «Дію».
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«Щоб робити онлайн-вибори, потрібна неймовірна довіра до влади, правоохоронних органів, судової системи і до електронної системи і високий рівень цифрових навичок у населення. Якщо всі ці компоненти будуть разом, і буде довіра один до одного, тоді можна будувати електронні вибори. Тому потрібно будувати ці інститути. Ми також цим займаємось», — наголосив він.
Нагадаємо, щонайменше п’ять країн планують використати застосунок «Дія» як основу для створення власних цифрових додатків. За словами Федорова, країн, з якими Мінцифра веде комунікацію щодо впровадження «Дії», більше. І це не тільки європейські країни, а також країни Азії та Африки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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